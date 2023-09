Depuis le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, les relations entre Niamey et Paris se sont détériorées, entraînant des manifestations fréquentes exigeant le départ des troupes françaises. La présence de ces 1 500 militaires était qualifiée d'"illégale" par le nouveau régime en place. Emmanuel Macron, faisant face à une impasse, a finalement annoncé le retrait des troupes françaises et le rappel de son ambassadeur, Sylvain Itté, marquant ainsi une défaite dans le bras de fer qu'il avait lancé avec les autorités militaires qu'il jugeait illégitime.

Des propos qui ne passent pas sur la toile

Mais une nouvelle polémique est née après des propos tenus lors d'un débat télévisé par un expert français. Commentant l'annonce de retrait des forces françaises, Vincent Crouzet, expert en renseignement, a suscité une vive polémique sur la toile suite à ses récents propos tenus lors de l'émission sur LCI, intitulée "France au Niger : une fin piteuse ou courageuse ?". "(...) Aussi peut être maintenant notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus en otage au Niger, en quelque sorte... nous aurons plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation cette fois ci plus clandestines" a déclaré l'expert sans susciter des réactions des autres invités.

Ses propos ont révolté des centaines d'internautes qui ont vivement critiqué ses propos tenus avec aisance sur une télévision française. Relayée par plusieurs panafricanistes dont le célèbre Kemi Seba, la vidéo a été vue par des dizaines de milliers de personnes et provoqué la colère de nombreux internautes. Pour l'heure pas de réaction officielle de la part du principal concerné.

3 pays du Sahel s'allient

Pour rappel, la tension au sahel est amplifiée par une modification des alliances dans la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous trois sous des régimes militaires, ont formé une alliance défensive et manifesté un rapprochement avec la Russie. Les populations nigériennes, opposées au retour du président Bazoum, perçu comme un pion de la France, et les critiques émanant du Mali et du Burkina à l'égard de la « domination néocoloniale » française, témoignent d'une volonté régionale de réaffirmation de la souveraineté.

Le retrait français du Niger n'est pas seulement le résultat d'un bras de fer perdu par la France. Il symbolise aussi un changement majeur dans la dynamique politique du Sahel. Les acteurs régionaux, déterminés à exercer pleinement leur souveraineté, ont dû faire face à la montée des tensions, à la redéfinition des alliances, et à la menace croissante posée par les groupes djihadistes et rebelles, notamment les Touaregs au Mali.

L'avenir de la région du Sahel demeure incertain. Les propos de Vincent Crouzet viennent jeter une ombre sur les probables intentions futures de la France dans la région et viennent rajouter plus de ressentiment envers Paris. La déclaration de Crouzet soulève des questions sur le rôle que la France pourrait jouer dans le futur équilibre de la région, tout en alimentant de plus belle les suspicions de néocolonialisme.