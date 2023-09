Lagos, l'effervescente métropole commerciale du Nigeria, célèbre une étape majeure dans le développement de ses infrastructures. Après des décennies d'attente et de préparation, le Blue Line Rail, une initiative phare de la Lagos Metropolitan Area Transport Authority (LAMATA), a été inauguré ce lundi 4 septembre 2023. Cette première phase du métro, longue de 13 kilomètres, promet de révolutionner le quotidien de milliers de Nigérians en reliant Mile 2 à Marina, en plein cœur du centre commercial de Lagos Island.

Depuis sa création en 2002, LAMATA a envisagé et planifié l'amélioration du réseau de transport de Lagos. Le Blue Line, conçu pour la première fois en 1983, a connu des retards financiers et administratifs, mais grâce aux efforts persistants de LAMATA et à la vision de dirigeants comme le gouverneur Babajide Sanwo-Olu et Tinubu qui a poussé à la création de l'organisation en 2002, ce rêve est enfin devenu réalité. Le gouverneur a souligné l'importance de ce projet pour le développement économique et social de la région, tout en insistant sur la mise en place de mesures de sécurité rigoureuses pour garantir un fonctionnement optimal.

Avec le soutien de la Chine

La collaboration entre LAMATA et la China Civil Engineering Construction Corp a donné naissance à une infrastructure moderne et performante. Avec une réduction drastique du temps de trajet - un parcours de deux heures sur la route est maintenant réduit à 15 minutes en métro - la vie des citoyens de Lagos est sur le point de connaître un changement majeur.

Ce projet colossal ne se limite pas à la Blue Line. Avec la Red Line déjà en construction et cinq autres lignes de métro en projet, LAMATA s'efforce de transformer Lagos en une mégapole interconnectée, prête à relever les défis du 21ème siècle. La réussite du Blue Line est le reflet de l'engagement de LAMATA à faire de Lagos une ville plus accessible et plus dynamique. C'est la concrétisation d'une vision, l'aboutissement d'efforts acharnés et le début d'une nouvelle ère pour les transports à Lagos.