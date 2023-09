Le président nigérian Bola Tinubu a décidé de rappeler tous les ambassadeurs du pays, qu'ils soient de carrière ou non. L'annonce officielle de cette décision a été faite par le Ministre des Affaires Étrangères, l'Ambassadeur Yusuf Tuggar. Cette démarche s'inscrit dans un contexte non précisé mais qui met en évidence le pouvoir discrétionnaire du président concernant les nominations et les rappels d'ambassadeurs.

Ajuri Ngelale, le Conseiller spécial du président sur les médias et la publicité, a confirmé cette décision dans un communiqué intitulé "Le président Tinubu ordonne le rappel total de tous les ambassadeurs de carrière et non carrière", daté du 2 septembre 2023. Ce rappel total intervient après des rapports faisant état du rappel de l'ambassadeur du Nigeria au Royaume-Uni, Sarafa Ishola.

Ce dernier a reçu une lettre de l'Ambassadeur Tuggar, indiquant la fin de son mandat en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Royaume-Uni. La lettre conseille également à Ishola de commencer à liquider ses affaires et de prendre officiellement congé de son gouvernement hôte dans un délai de 60 jours. La date limite pour son retour au Nigeria est fixée au 31 octobre 2023.

La déclaration officielle concernant le rappel de tous les ambassadeurs précise : "Suite aux demandes de renseignements sur la lettre rappelant l'ambassadeur nigérian au Royaume-Uni, le Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Yusuf Maitama Tuggar, a clarifié que tous les ambassadeurs de carrière et non carrière ont été rappelés sur les instructions du président Bola Ahmed Tinubu."

Les ambassadeurs, en tant que représentants d'un pays à l'étranger, servent à la discrétion du président. Il est donc de son droit de les envoyer ou de les rappeler de n'importe quel pays à tout moment, selon les besoins ou les circonstances.