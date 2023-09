Le processus de transition énergétique est sur toutes les lèvres. Cette vision va façonner l’économie de demain. Aux quatre coins du monde, des mécanismes sont mis en place afin de faciliter la transition énergétique. Les énergies renouvelables vont constituer la pierre angulaire de ce processus. Malgré diverses contraintes, le continent africain se donne les moyens de suivre la tendance. Cependant, les énergies fossiles vont continuer à jouer un grand rôle dans l’économie mondiale pendant encore un bon bout de temps.

L’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont deux des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de pétrole. À eux seuls, ces deux pays contrôlent une très grande partie du marché de la livraison de l’or noir. En Afrique, le Kenya est l’un des pays qui possèdent la plus ambitieuse politique de valorisation des énergies renouvelables. Cependant, face à l’augmentation des besoins en énergie au sein de sa population, le Kenya continue de miser sur les hydrocarbures. L’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux fournisseurs en pétrole du pays d’Afrique de l’Est.

Il ya quelques semaines, les autorités kényanes ont signé un nouvel accord avec les deux pays du golfe pour faciliter la livraison du pétrole. En gros, il s’agit du prolongement d’un partenariat qui doit permettre au Kenya d’accéder plus facilement à l’or noir saoudien et émirati. Nairobi s’est mis d’accord avec la société saoudienne Saudi Aramco et les entreprises émiraties Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Emirates National Oil Company (ENOC) pour se faire livrer divers produits pétroliers. À travers l’Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole (EPRA), le Kenya a indiqué que le prolongement de ce partenariat va permettre au pays de garantir son approvisionnement en pétrole brut et faire face à la demande de son marché interne.

Le pays fait face à une flambée du prix du baril de brut et cela a de lourdes répercussions sur le quotidien des populations. Au niveau international, le prix de l’énergie subit de plein fouet une forte inflation. Pour contenir l’envolée des prix, les autorités kényanes ont enclenché des mécanismes pour soulager un tant soit peu les populations. Lorsque le prix du pétrole grimpe, cela se ressent directement sur les autres secteurs. Le pouvoir d’achat s’érode et le consommateur peine à joindre les deux bouts. Le renforcement de la coopération avec Aramco, ENOC et ADNOC va donner le possibilité au Kenya de négocier en sa faveur certaines clauses. Cela devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays.