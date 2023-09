Le Niger est plongé dans une profonde crise politique depuis le mois de juillet avec l’avènement du CNSP au pouvoir. Cette instabilité politique a entraîné de graves répercussions sur l’économie nigérienne. La CEDEAO a pris de sévères sanctions contre Niamey. Le Niger est l’un des principaux producteurs internationaux d’Uranium, une ressource minière qui joue un rôle considérable dans l’économie mondiale. En plus de l’Uranium, le Niger possède aussi d’importantes réserves de pétrole. Plusieurs projets dans le secteur pétrolifère vont bientôt être lancés ce qui va ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays d’Afrique de l’Ouest.

Le pétrole du Niger, notamment les gisements d’Agadem suscitent de nombreuses convoitises. La Chine, grande consommatrice d’hydrocarbures a rapidement pris les devant afin d’exploiter l’or noir du Niger. PetroChina a investi des sommes colossales pour construite le plus grand oléoduc d’Afrique qui doit permettre l’exportation du pétrole nigérien vers l’international. Les autorités nigériennes ont pour ambition d’utiliser la rente pétrolière pour impulser le développement du pays. Divers mécanismes avaient été pensés dans le but rediriger judicieusement les bénéfices de l’exploitation du pétrole dans des secteurs comme l’Éducation, la Santé, les infrastructures, l’Agriculture ou encore l’Élevage.

Ainsi, le Niger semble avoir une feuille de route pour profiter au maximum de son pétrole et ne pas se faire surprendre par la "malédiction des ressources naturelles". Le sous-sol nigérien est l’un des plus riches en Afrique de l’Ouest. L’or est présent en grande quantité dans la région d’Agadez et elle attire de nombreux investisseurs. Des multinationales canadiennes sont déjà présentes dans la région afin d’exploiter le métal jaune. Des orpailleurs locaux exploitent aussi le filon pour se tailler une part du gâteau. Certains groupes armés terroristes ne souhaitent pas rester en marge et initient diverses actions pour exploiter également l’or.

C’est donc dire à quel point l’or nigérien fait l’objet de convoitise. Il ya quelques jours, le géant français de l’Uranium, Orano, avait indiqué qu’il allait arrêter le traitement de l’Uranium sur son site du Niger. L’entreprise avait expliqué cette décision par le fait qu’elle n’était plus en mesure de se fournir en certains éléments chimiques, indispensables au traitement de l’Uranium à cause des sanctions de la CEDEAO. Orano est un investisseur historique du Niger depuis de nombreuses décennies dans le domaine de l'Uranium.

Mais depuis quelques années, d’autres concurrents se positionnent. Par exemple, le géant canadien GlobalAtomic est implanté à Dasa (105 km au sud de la ville minière d'Arlit) où elle possède 6 permis d’exploration. La compagnie nationale d’uranium chinoise (CNNC) a pour ambition de relancer l’exploitation de la mine d’Azelik (Nord). Selon les chiffres de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM), l’Uranium nigérien a contribué entre 2005 et 2020 à 19 % des approvisionnements des centrales nucléaires françaises et 1/4 des besoins de l’Union européenne. L'instabilité politique va t-elle remettre en cause certains investissements stratégiques ? Pour le moment on ne peut pas trop s'avancer.