Il y a des histoires qui inspirent et rappellent que les rêves n'ont pas d'âge. L'histoire de Bernard Pino en est un exemple frappant. À 67 ans, il a franchi le seuil de l'université de Brest pour soutenir sa thèse en médecine, une étape qui marque la fin d'un long périple qui était suspendu il y a plus de 30 ans. Depuis le 28 Septembre dernier, Bernard Pino est médecin généraliste. Reste l'étape de son inscription dans l'ordre des médecins. Cette histoire exceptionnelle est un témoignage de persévérance, de détermination et de la poursuite implacable d'un rêve de jeunesse.

Tout a commencé bien avant, lorsque Bernard Pino a entamé ses études de médecine à la faculté de médecine de Lyon-Sud après avoir décroché son baccalauréat. Cependant, il a dû abandonner ses ambitions médicales en sixième année en raison de problèmes d'organisation et de contraintes financières. La vie l'a ensuite conduit vers d'autres horizons, l'entraînant dans le monde du numérique, de l'édition et de la publicité. Bernard a construit sa vie et fondé une famille avec quatre enfants en Bretagne, mais son rêve de devenir médecin n'a jamais vraiment disparu.

C'est un événement qui a ravivé cette flamme : la célébration du 14e anniversaire de sa benjamine. À ce moment-là, Bernard a pris une décision audacieuse et inspirante : il a choisi de retourner à l'université. Mais plutôt que de recommencer en sixième année, où il avait laissé ses études, il a choisi de reprendre en troisième année. Entre-temps, la médecine avait évolué, de nouvelles techniques et instruments étaient apparus, mais la détermination de Bernard était plus forte que jamais.

Bernard Pino a parcouru le long chemin de l'étudiant en médecine traditionnel, passant par les Épreuves Classantes Nationales (ECN), l'internat, pour finalement aboutir à la soutenance de sa thèse. Tout au long de ce périple, il a pu compter sur le soutien de ses enfants, qui réussissaient brillamment leurs propres études. Ils s'envoyaient mutuellement des messages d'encouragement pendant les examens, créant ainsi un précieux réseau de soutien familial.

Aujourd'hui, Bernard Pino a concrétisé son rêve en devenant médecin généraliste. Il envisage de pratiquer à temps partiel sur l'île de Sein, une belle manière de rendre service à une communauté médicale qui en a besoin. Il a toujours été clair sur son objectif : ne faire que des remplacements. Sa perspective de carrière est limitée dans le temps, mais son engagement envers les patients est indéfectible. Il ne souhaite pas s'installer pour finalement les abandonner après une décennie, car pour lui, cela ne serait pas honnête.