En Côte d'Ivoire précisément dans le village de Niangban, 9 enfants ont perdu la vie après avoir consommé de la bouillie de maïs. Le ministère ivoirien de la santé suspecte fortement une intoxication alimentaire.Dans le village de Niangban situé à 27 kilomètres de Bouaké, 9 enfants sont passés de vie à trépas. Le plus jeune est un bébé de deux mois et le plus âgé est un enfant de 15 ans. Ces enfants sont décédés suite à des vomissements, convulsions et diarrhées. Lesquels maux sont survenus après que les victimes ont consommé de la bouillie de maïs. 71 autres victimes ont été enregistrées et soignées. ‹‹ Au total, 71 cas dont 9 décès ont été enregistrés ››, a notifié le ministère de la santé à travers un communiqué le mercredi 20 septembre dernier.

La majorité des 71 personnes admises aux soins au centre hospitalier universitaire de Bouaké ont déjà été libérées. Il en reste deux qui sont toujours aux soins. Des neufs enfants décédés, quatre proviennent de la famille qui a préparé la bouillie contaminée, a indiqué ce communiqué. Après les cas de décès enregistrés, le ministère de la santé a émis une forte suspicion d'intoxication alimentaire. ‹‹ Il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par les herbicides ››, peut-on lire dans le communiqué. D'après le ministère de la santé, l'inspection de la chambre où est stocké le maïs ayant servi à la préparation de la bouillie, a permis de découvrir trois bidons d'herbicide et de la farine de maïs étalée pour le séchage. Il a rassuré que les deux victimes restants sont entre de bonnes mains et qu'une équipe de veille a été mise en place dans le village, pour une détection rapide des cas et leur transfert immédiat à l'hôpital.