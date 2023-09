Comment le PASTEF va-t-il aborder le scrutin présidentiel qui se profile à l’horizon ? Son leader Ousmane Sonko, est confronté à des ennuis judiciaires et rien ne permet de montrer pour le moment qu’il sera candidat à la présidentielle. Alors que les différentes formations politiques se mettent en ordre de bataille, le PASTEF est dans le flou. Le temps ne joue pas en la faveur du parti d’opposition. Au sein du parti, on fait bloc derrière Ousmane Sonko et l’évocation d’un plan B n’est pas encore à l’ordre du jour.

Ces derniers jours, le nom du député Guy Marius Sagna revient avec insistance sur toutes les lèvres. D’aucuns estiment qu’il est en mesure de porter les couleurs du PASTEF à la prochaine présidentielle. Fondateur du mouvement Frapp-France Dégage, Guy Marius Sagna est une personnalité qui possède une aura forte au sein de l’opinion sénégalaise. Propulsé sur le devant de la scène par son activisme contre l’impérialisme, le jeune homme aura-t-il les coudées franches pour représenter le PASTEF en 2024 ? Il pourrait être la surprise que le parti d’opposition va nous concocter.

Cependant, le PASTEF, par l’intermédiaire de Cheikh Thioro Mbacké, député et leader du PASTEF à Mbacké a déclaré sur les ondes de RFM que son parti n’a nullement l’intention de chercher une alternative à Ousmane Sonko pour la présidentielle et d’ajouter que Guy Marius Sagna ne présente pas d’ambitions pour 2024. Le député Mbacké a dit ceci : "Ce que fait l’honorable député Guy Marius Sagna n’a rien d’impressionnant parce que tous les camarades députés le font. Aller à la rencontre des populations de la Diaspora c’est un rôle du député et nous autres députés nous le faisons. Tout ce que je peux vous dire c’est que nous n’avons pas de plan B et on n’en parle même pas.Notre seul candidat c’est Ousmane Sonko".

Tout récemment, lors d’un entretien à TV5 Monde, Guy Marius Sagna a clairement fait savoir qu’il n’y aura pas d’élections présidentielles sans Ousmane Sonko. Le PASTEF n’envisage-t-il pas vraiment un plan B ? Si la situation de SONKO n’évolue pas dans les semaines à venir quelle sera la posture de la formation politique ? Tout est encore possible et aucune option n’est à écarter.