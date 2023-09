Le Bénin se positionne à la 98ème place sur l’échelle mondiale selon l'Index de Qualité de Vie Numérique (DQL) de Surfshark. Cette étude annuelle, effectuée sur 121 pays, classe les nations en fonction de leur bien-être numérique sur la base de cinq piliers clés: e-security, abordabilité d'Internet, e-infrastructure, e-government et qualité d'Internet. Bien que le Bénin se soit distingué dans le domaine de la e-security, occupant la 50ème place , il fait face à des défis significatifs dans des domaines tels que l'abordabilité et la qualité d'Internet. Les citoyens béninois sont confrontés à des coûts d'Internet relativement élevés, le pays se plaçant 114ème en matière d'abordabilité . Pour bénéficier de l'internet fixe, un Béninois moyen doit travailler près de 28 heures par mois, un chiffre élevé comparé à la Roumanie, où l'Internet est le plus abordable. De plus, avec une position de 107ème en qualité d'Internet et une performance inférieure de 29% à la moyenne mondiale, le Bénin doit investir davantage dans l'amélioration de son infrastructure numérique.

