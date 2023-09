Aujourd'hui, la langue de Molière se classe en sixième position des langues les plus parlées au monde derrière le mandarin, l'hindi, l’arabe, l'anglais et l'espagnol. La culture française s'est largement diffusée au-delà de ses frontières, surtout pendant la période de colonisation. Une récente étude nous montre que le français pourrait même dépasser l'anglais d'ici à quelques années… Alors quel est l'avenir de la francophonie ? Comment le français pourrait devenir prochainement une des trois langues les plus parlées au monde ?

La francophonie, c'est quoi ?

La francophonie est un concept né à la fin du 19 ème siècle, sur le continent africain. À l'époque, des géographes avaient utilisé le terme de francité, ou de francophonie, pour désigner les pays qui pouvaient prétendre à être “francisés” par les colons. Ce n'est qu’après la seconde guerre mondiale que le terme a été démocratisé.

L’espace francophone est représenté par les pays dont la langue officielle ou la langue d’usage est le français. Créée en 1970, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) regroupe 88 pays et a pour but de promouvoir la culture française dans le monde à travers des thèmes tels que l'éducation, les droits de l'homme et la recherche. Des personnalités comme le politologue cairote, Boutros Boutros-Ghali, ou l'homme de lettres et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor y ont associé leur image et ont participé à des actions au nom de la francophonie.

Quels sont les pays francophones ?

Les nations dites francophones ont partagé un temps de leur histoire avec celle de la France. Pour la plupart, ces pays ont connu la colonisation de l'empire français, mais ont tout de même gardé certains aspects de la culture française. Il s’agit de bien distinguer deux classes de pays ayant une approche différente de la manière dont ils utilisent la langue française :

Les pays dont la langue française est la langue officielle

Afrique : Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, Sénégal, Togo.

: Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, Sénégal, Togo. Europe : France, Monaco.

Les pays qui ont gardé le français comme langue d’usage secondaire

Afrique : Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Rwanda, Seychelles, Tchad.

: Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Rwanda, Seychelles, Tchad. Europe : Belgique, Suisse, Luxembourg.

: Belgique, Suisse, Luxembourg. Amérique : Canada, Haïti.

: Canada, Haïti. Océanie :Vanuatu

Au-delà de ces deux catégories précédentes, il existe également quelques pays qui ont un usage courant du Français, mais non officiel comme l’Algérie, le Vietnam, le Liban, Andorre.

Organisation et diffusion de la langue française dans le monde

L’OIF est l’institution principale qui est chargée de promouvoir langue et culture françaises dans le monde. Plusieurs organisations supportent l’OIF dans sa démarche :

L’université Léopold Sédar Senghor

L’université a été créée en 1990 pour contribuer au développement durable de l’Afrique. Basée à Alexandrie, en Égypte, la prestigieuse institution accueille environ 200 étudiants sélectionnés grâce à un concours réunissant plus de 3 000 participants venant de 25 pays différents. Le but de cette école est de faire émerger les futurs cadres qui pourront œuvrer pour le bien de l'Afrique.

TV5 Monde

Diffusée dans plus de 200 pays, la chaîne est disponible dans plus de 400 millions de demeures, mais aussi dans les hôtels ou les compagnies de transports. Depuis 2006, la chaîne France 24 a été lancée et traite de l’actualité internationale en anglais, anglais, arabe et espagnol.

Radio France International

La station de radio internationale est la troisième la plus écoutée au monde, avec plus de 40 millions d'auditeurs hebdomadaires. Diffusée en français et en 14 langues étrangères, RFI propose des émissions qui traitent de divers thèmes (sports, culture, médias, sciences…) et un journal d’information en continu traitant de l'actualité dans le monde comme ce fût le cas lorsque la presse anglophone a attaqué l’Académie Française qui réfute l’usage du franglais !

Association internationale des maires francophones

L’AIMF est née d’une initiative commune entre le président français de l'époque, Jacques Chirac, et de l'ancien maire de Québec, Jean Pelletier. Chaque congrès donne l'occasion à ces maires, venant de tous les horizons de l'espace francophone, de traiter de thèmes tels que la décentralisation des collectivités locales, les services à la population et le développement des territoires.

Ces organes permettent la diffusion de la langue française à travers le monde, mais aussi dans de nombreuses actions pour la paix, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Selon l'actuelle secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, la francophonie doit aussi se concentrer sur des thèmes comme l'éducation et le développement durable dans les pays les plus démunis.

En 2023, plus de 327 millions de francophones ont été recensés dans le monde. Ce chiffre a connu une augmentation de 7,4 millions de personnes par rapport à l'année précédente. Le français pourrait même être parlé par 750 millions d'individus, d'ici à 2050, et de ce fait, devenir une des langues les plus répandues dans le monde.