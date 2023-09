Tout le monde sait que l’Afrique devient de plus en plus le continent où les stars du sport naissent. Le sport en Côte d’Ivoire a connu une émergence véritable durant l’époque coloniale, avec l’introduction des sports dits modernes comme le football, le basket-ball, le tennis, etc. Ces sports se sont progressivement implantés avec l’avènement de l’indépendance et ont été soutenus par les pouvoirs publics et les associations sportives. Aujourd’hui, nous allons parler de la Côte d’Ivoire, particulièrement des sports qui y sont les plus célèbres et pourquoi. Vous devinez déjà ?

L’athlétisme

Le sport de référence et le plus en progression, avec des performances remarquables de Murielle Ahouré, recordwoman du 100m et tenante du titre en Côte d’Ivoire. L’athlétisme se pratique surtout chez les jeunes, au lycée ou à l’université, qui apprécient la rapidité du sport. Il existe plusieurs clubs et associations qui encadrent les athlètes ivoiriens, comme la Fédération Ivoirienne d’Athlétisme (FIA), Athlètes en Action, ou encore le Centre National d’Athlétisme (CNA). L’athlétisme ivoirien bénéficie du soutien et des encouragements des autorités politiques et sportives du pays. C’est donc un sport qui reflète la diversité culturelle, le dynamisme, la compétitivité et la fierté nationale des Ivoiriens. Il est également un vecteur de développement social, économique et sportif pour le pays.

Le football

Le sport-roi et le plus populaire, avec plus de 10 000 licenciés officiels et de grands joueurs nationaux. Le football a connu une émergence véritable durant l’époque coloniale et a été marqué par la domination de l’équipe nationale ivoirienne lors de plusieurs compétitions internationales. L’équipe nationale de Côte d’Ivoire, surnommée les Éléphants, est l’une des meilleures équipes africaines. Elle a remporté deux fois la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1992 et 2015, et a été finaliste en 2006 et 2012. Elle s’est également qualifiée pour quatre Coupes du Monde consécutives entre 2006 et 2018. Elle compte dans ses rangs des joueurs talentueux et renommés, comme Didier Drogba, Yaya Touré, Serge Aurier ou Nicolas Pépé. Les gens aiment bien regarder le football ensemble, mais aussi parier, ce qui est très accessible car il y a beaucoup de sites de pari en Côte d’Ivoire.

Le basket-ball

Le sport au ballon orange et le plus en progression chez les nationaux ivoiriens, avec une sélection ivoirienne qui a arraché son ticket pour le Mondial de basket en 2019. Le basket-ball ivoirien compte plusieurs clubs professionnels, notamment ceux d’Abidjan, qui participent aux compétitions continentales et internationales. Parmi eux, on peut citer l’ABC (Abidjan Basket Club), le SOA (Sporting Club d’Abidjan), l’AS Police ou encore l’AS NCA (Nouvelle Cité Abidjan). Ces clubs ont remporté plusieurs trophées africains, comme la Coupe des Clubs Champions Africains, la Coupe d’Afrique des Clubs Champions Féminins ou la Coupe d’Afrique des Vainqueurs de Coupe. Même si l’amour pour le basket-ball ne pourra jamais remplacer celui pour le football, ce sport reste quand même l’un des plus populaires parmi les Ivoiriens.

Le taekwondo et le judo

Ce sont des sports de combat issus des arts martiaux, avec beaucoup de clubs et de licenciés qui pratiquent ces disciplines. Le taekwondo et le judo sont également des sports olympiques qui ont permis à la Côte d’Ivoire de remporter des médailles lors des Jeux Olympiques. Le taekwondo est le principal pourvoyeur de médailles olympiques de la Côte d’Ivoire. Trois des quatre podiums ivoiriens aux JO ont été décrochés dans cette discipline. Le judo est d’origine japonaise, le mot signifie “la voie de la souplesse”. Il a été introduit en Côte d’Ivoire à la fin des années 1950 par des Européens. Le judo est organisé par la Fédération Ivoirienne de Judo (FIJ), qui regroupe plus de 100 clubs et 10 000 licenciés dans tout le pays. Le judo ivoirien compte également plusieurs champions et championnes qui ont fait honneur au pays lors des compétitions nationales, continentales et mondiales. Parmi eux, on peut citer Zouleiha Abzetta Dabonné, médaillée d’or aux Jeux Africains de 2015 et aux Championnats d’Afrique de 2016, Salimata Fofana, médaillée d’argent aux Jeux Africains de 2019 et aux Championnats d’Afrique de 2021, ou encore Issa Diakité, médaillé de bronze aux Championnats d’Afrique de 2021.

Quel sport serait votre choix et pourquoi ?