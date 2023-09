Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un effectuera une visite officielle en Russie dans les prochains jours à l'invitation du chef de l'État russe Vladimir Poutine, rapporte le service de presse du Kremlin. "À l'invitation du président russe Vladimir Poutine, le président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie dans les prochains jours", indique le communiqué.

Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a félicité Kim Jong-un à l'occasion du 75e anniversaire de la Corée du Nord. Le renforcement du partenariat tous azimuts entre la Russie et la Corée du Nord est censé assurer la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne et de l'Asie du Nord-Est. Le président russe Vladimir Poutine l’a mis en relief en exprimant ses vœux au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de la république populaire démocratique de Corée.

L’Union soviétique a été le premier État à reconnaître la nouvelle puissance souveraine en 1948, a rappelé M. Poutine. "Depuis, les relations entre nos deux pays se basent sur les principes d’amitié, de bon voisinage et de respect mutuel", a souligné le président faisant état de l’expérience accumulée grâce à l’interaction fructueuse dans différents domaines. (avec TASS)