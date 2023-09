Alors que la guerre continue de faire rage entre la Russie et l’Ukraine, la Roumanie a annoncé une possible violation de son espace aérien par Moscou. Selon les informations rapportées par les autorités de ce pays de l’Otan, l’incident aurait été remarqué dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 septembre 2023. La violation aurait pu se produire lors d’une attaque russe sur des infrastructures ukrainiennes dans la région du Danube.

« Le système de surveillance radar de l’armée roumaine a montré une possible pénétration non autorisée dans l’espace aérien national, avec un signal détecté sur une route conduisant vers la ville de Galati », a fait savoir, le communiqué du ministère roumain de la Défense qui a été repris par l’Agence de Presse Française. On retient tout de même qu’aucun objet ne serait tombé sur le sol roumain.

Rappelons que depuis quelques semaines, la Russie a accentué ses attaques contre des régions où se situent des infrastructures essentielles pour l'exportation de céréales. La Russie s’était en effet retirée de ces accords sur les céréales. Notons également que tout ceci intervient dans un contexte où, la rivalité entre les deux pays se poursuit. Récemment, les médias ont rapporté qu’une frappe avait visé le quartier général de la flotte russe de la mer en noire en Crimée.

Selon les services spéciaux ukrainiens, la frappe de missile ayant visé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a tué l’amiral russe Viktor Sokolov qui serait en réunion au moment de l’attaque. Mais peu après, l’information a été remise en cause suite à l’apparition du supposé mort dans une vidéo. En effet, le patron de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été vu sur grand écran ce mardi lors d’une réunion du conseil d'administration du ministère russe de la Défense.