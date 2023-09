Cela fait 29 ans maintenant que Paul Kagame dirige le Rwanda. Avec son aura et son leadership, il a réussi à faire du Rwanda une référence continentale en termes de développement malgré le génocide de 1994. Paul Kagame ne laisse personne indifférent, adulé par certains, vilipendé par d’autres, le dirigeant rwandais est considéré comme l’une des personnalités les plus influentes du continent africain. Au cours d’un récent entretien médiatique avec Jeune Afrique, Paul Kagame a annoncé qu’il sera bel et bien candidat pour un quatrième mandat à la tête du pays aux mille collines en 2024.

Le dirigeant de 65 ans a notifié qu’il servira toujours son peuple tant qu’il le pourra. Quand le journaliste lui a demandé si ce quatrième mandat répond à des principes démocratiques, voici la réponse de Kagame : "Chercher à transplanter la démocratie chez quelqu’un d’autre, c’est déjà une violation de la démocratie en soi". En filigrane, le président rwandais laisse savoir qu’il faut laisser chaque pays expérimenter la démocratie selon ses propres principes. Avec ce quatrième mandat prévu en 2024, Paul Kagame va se trouver dans le peloton de tête des présidents avec la plus longue longévité au pouvoir.

S’il ya une chose sur laquelle les experts sont unanimes par rapport au Rwanda c’est que le pays doit en grande partie son miracle économique à Paul Kagame. Au sortir de la tragédie de 1994, le pays d’Afrique de l’Est était au plus bas. Mais en l’espace de quelques décennies, le pays s’est littéralement transformé. Son secteur éducatif est aujourd’hui l’un des plus performants d’Afrique. De plus, le Rwanda est un pilier en termes de tourisme responsable et d’innovation technologique sur le continent. Les investisseurs se bousculent pour venir au Rwanda

L’aménagement adéquat des villes et le volet salubrité sont une réalité dans ce pays d’Afrique de l’Est. Le quatrième mandat de Kagame sera-t-il le dernier ? Il est difficile de répondre à cette question vu que le natif de Ruhango a indiqué qu’il continuera de servir les Rwandais tant qu’il le pourra. Rien n’est donc impossible. Malgré la réussite économique de son pays, il est reproché à Paul Kagame de museler l’opposition. Le dirigeant rwandais est également accusé d’entretenir des conflits dans les pays voisins notamment en RDC. Cependant, Kagame a toujours balayé d’un revers de la main ces différentes accusions.