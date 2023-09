Le secteur de l'aviation n'est pas le seul domaine où la Russie cherche à asseoir son autonomie et sa compétitivité. Après l'échec récent de la mission Luna-25, un projet spatial très attendu qui a vu la sonde s'écraser sur la Lune, le succès du nouvel avion de ligne SJ-100 prend une signification particulière. Cet échec spatial, attribué en partie aux sanctions internationales qui ont affecté l'accès à des technologies clés, souligne l'urgence pour certains experts russes l'urgence pour la Russie de développer son autonomie dans des domaines à haute technologie, comme l'aéronautique.

L'ambition de Moscou de relancer son industrie aéronautique est bien illustrée par les récents essais réussis du SJ-100, nouvelle génération avec 100% de composants de fabrication russe. Le 2 septembre, le second vol d'essai de cet avion 100% russe a été annoncé comme un succès par le consortium United Aircraft Corporation. L'appareil a volé pendant 75 minutes et a atteint des altitudes de 6 000 mètres, un exploit qui contraste nettement avec les difficultés récentes rencontrées par le programme spatial russe.

Bien que la Russie ait été confrontée à des défis majeurs dans le secteur spatial, notamment des problèmes de financement, des scandales de corruption et une dépendance à des technologies étrangères, le développement du SJ-100 témoigne de sa capacité à innover en dépit des obstacles. Ce succès pourrait servir de catalyseur pour regagner la confiance, tant au niveau national qu'international, notamment après la décision de l'Agence spatiale européenne (ESA) de mettre fin à sa collaboration avec la Russie pour des missions lunaires futures à cause du conflit en Ukraine.

Une volonté de mettre fin à la dépendance

Cependant, le SJ-100 ne doit pas être vu simplement comme une réaction aux sanctions ou aux échecs dans d'autres domaines. Il représente une étape cruciale dans la stratégie de la Russie de réduire sa dépendance envers les technologies étrangères et d'accroître sa compétitivité mondiale. La réussite de ce projet pourrait bien être un signe avant-coureur d'un changement plus vaste dans la manière dont la Russie aborde ses ambitions technologiques et spatiales, notamment en réévaluant et en ajustant ses priorités et ses collaborations.

Cet avion pourrait très bien être un tournant pour la Russie, signalant une nouvelle ère d'autonomie et d'ingéniosité, et peut-être même offrant une feuille de route pour surmonter les nombreux défis qui se dressent encore devant elle, sur Terre comme dans l'espace.