La montée en puissance de la Chine dans le domaine technologique est indéniable. Depuis près d'une décennie, l'Empire du Milieu a massivement investi dans son industrie des puces électroniques. En 2014 et 2019, elle a injecté respectivement 19 et 27,5 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, la Chine s'apprête à franchir une nouvelle étape en déployant 41 milliards de dollars supplémentaires pour dynamiser ce secteur crucial. Le cœur de cette bataille technologique se joue entre deux géants : d'un côté, le chinois SMIC, qui représente actuellement environ 5% du marché mondial des semi-conducteurs, et de l'autre, l'entreprise néerlandaise ASML, détentrice d'un quasi-monopole sur la technologie de photolitographie, essentielle à la gravure des processeurs.

Alors que les entreprises occidentales, notamment TSMC, Samsung et Intel, sont solidement alliées aux États-Unis, ASML est au centre des innovations, rendant sa position stratégiquement vitale. La récente sortie du smartphone Huawei Mate 60 Pro, équipé d'un processeur vraisemblablement fabriqué par SMIC avec l'aide d'équipements ASML, a surpris plus d'un observateur. Malgré les sanctions imposées par les États-Unis, censées entraver la capacité de la Chine à produire ses propres puces de pointe, l'industrie chinoise démontre une résilience et une capacité d'adaptation remarquables.

Toutefois, pour que la Chine puisse franchir de nouveaux seuils technologiques, elle doit développer sa propre technologie de lithographie à ultraviolets extrême (UVE), un défi colossal tant en termes de temps que d'investissement. Ce nouveau financement de 41 milliards de dollars vise précisément à propulser les entreprises chinoises, comme SMIC, Hua Hong Semiconductor et Naura Technology Group, dans la course à cette technologie de pointe. C'est un pari audacieux, face à des nations occidentales déterminées à garder une longueur d'avance.

Historique de sanctions

Pour rappel, avant que les sanctions américaines ne frappent Huawei, l'entreprise chinoise s'était solidement établie comme l'une des forces dominantes sur le marché mondial des télécommunications. Non seulement elle était devenue le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, dépassant Apple et se positionnant juste derrière Samsung, mais elle avait également pris les devants dans le déploiement de la technologie 5G.

Huawei était saluée pour ses innovations technologiques, notamment avec la série Mate et P, qui étaient acclamées pour leurs performances de caméra, leur design et leur autonomie. De plus, l'entreprise avait établi des partenariats stratégiques dans de nombreux pays pour la mise en place d'infrastructures 5G. Cette trajectoire prometteuse semblait positionner Huawei comme le leader incontesté des années à venir dans le domaine technologique, jusqu'à ce que les sanctions américaines viennent bouleverser le paysage.