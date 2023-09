Depuis quelques jours au Bénin, de folles rumeurs font état d’une supposée résurgence d’une nouvelle variante du Coronavirus. Dans un communiqué radio et télévisé en date du 7 septembre 2023, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a démenti cette fausse information faisant état « de l’apparition au Bénin d’une forme de coronavirus variant omicron XBB, très mortel ». Le gouvernement tient alors à « informer la population béninoise qu’aucun cas de cette forme de Coronavirus n’a été détecté dans notre pays ». Il prie donc cette dernière de « n’accorder aucun crédit à ces rumeurs qui sont de nature à créer une psychose sans motif ».

C’est pour cela que le ministre de la santé a invité « toute la population au calme, à la sérénité et à vaquer normalement à ses activités quotidiennes ». Benjamin Hounkpatin a rappelé dans le communiqué que « les mesures de prévention des infections au sein des structures de santé sont toujours en vigueur et que la vaccination demeure le moyen de prévention le plus fiable notamment contre la COVID-19 » avant d’inviter l'ensemble de la population à aller se vacciner contre la COVID-19 dans les formations sanitaires. « Je voudrais enfin préciser à tous que les services du Ministère de la Santé sont les seules sources crédibles d'informations sur la situation sanitaire de notre pays » a -t-il souligné.