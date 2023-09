Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) actuellement en construction dans la municipalité de Abomey-Calavi sera probablement fonctionnel dans le courant du premier semestre 2024. Cela a été annoncé ce dimanche 17 septembre 2023 sur Radio Cotonou par le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. « Si tout va bien, (au cours du) premier semestre 2024, le CHIC sera rendu disponible en dehors de la branche médecine nucléaire qui viendra postérieurement » a –t-il lâché.

En dehors des spécialistes qui viendront de l’extérieur, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré qu’il y aura 1028 personnes pour faire fonctionner le Centre hospitalier international de Calavi. Selon lui, ces 1028 personnes concernent tous les corps à savoir les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et autres. Il a rassuré que le gros lot du personnel sera des professionnels béninois.

Pour lui, «quand on fait venir les spécialistes ici pour venir faire la chirurgie à cœur ouvert, le bénéficiaire, c’est la population ». Il n’ a pas manqué de faire savoir que le gouvernement "n’est pas contre" les jeunes talents. Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que s'il y en a parmi les jeunes qui sont partis en formation, ils seront les bienvenus au CHIC et que « s'il y a des anciens qui peuvent être peut-être là pour les accompagner, leur donner davantage la main , on ne peut pas donc se priver de leur vécu ».