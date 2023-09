La guerre en Ukraine a pris une autre tournure après que la Russie a déployé une arme redoutée par ses ennemis. Selon une annonce faite par l’agence spatiale russe Roscosmos, hier vendredi 1ᵉʳ septembre 2023, les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, également connu sous le nom de Satan II, ont été déployés. D’après le président russe Vladimir Poutine, ces missiles feraient « réfléchir à deux fois » le monde avant le combat. Selon les propos rapportés par le média Moscow Times, Yuri Borissov, directeur de l’agence spatiale, « le complexe stratégique Sarmat a été mis en service de combat ».

Une annonce avait été faite en juin dernier

Notons que le Satan II est un système de missile balistique ayant la capacité de transporter un minimum de 10 ogives nucléaires. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le déploiement du Sarmat est annoncé par le Kremlin. Le leader russe, Vladimir Poutine, avait annoncé, en juin dernier, l'imminent déploiement du missile intercontinental Satan-2. Lors d'un discours devant des diplômés militaires au Grand Palais du Kremlin, le numéro un russe avait déclaré que ce missile, d'une capacité de portée de 18024 kilomètres, serait bientôt prêt pour le combat.

D’après le président russe, cette arme, dont le développement avait connu des retards, pourrait atteindre le Royaume-Uni en trois minutes et aurait le pouvoir de raser des territoires de la taille de l'Angleterre ou de la France d'un seul coup. Pour rappel, l’annonce du Roscosmos intervient quelques mois après que la Russie a confirmé l’envoi d’armes nucléaires en Biélorussie. « Le déploiement d'armes nucléaires non stratégiques est une réponse efficace à la politique agressive de pays qui ne nous sont pas favorables. Dans le contexte d'une escalade extrêmement forte des menaces aux frontières occidentales de la Russie et du Belarus, il a été décidé de prendre des contre-mesures dans la sphère militaro-nucléaire » avaient indiqué, au cours d’une réunion, les ministres de la Défense des deux pays.