USA: l’armée piégée par un arnaqueur, voici toute l’histoire

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

Un récent scandale secoue l’armée américaine, révélant une supercherie monumentale orchestrée par un individu sans scrupules. Pendant huit longues années, un escroc a réussi à vendre du matériel informatique contrefait, dissimulé sous l’apparence de produits authentiques provenant de fournisseurs officiels. Cette arnaque, d’une envergure sans précédent, a profondément ébranlé la confiance de l’armée américaine en ses propres fournisseurs.

Le cerveau derrière cette fraude, Onur Askoy, ressortissant américano-turc, a récemment écopé d’une peine de six ans de prison, assortie d’une amende colossale de 100 millions de dollars à payer à l’entreprise Cisco, victime principale de ses manigances. Mais le coût de ses méfaits ne s’arrête pas là, puisqu’il devra également dédommager d’autres personnes lésées, dont l’armée américaine.

Durant la période allant de 2014 à 2022, Onur a dirigé ce que le procureur américain Vikas Khanna qualifie de « l’une des plus grandes opérations de trafic de contrefaçons jamais réalisées ». Son stratagème, aussi simple que diabolique, consistait à acquérir des équipements de réseaux en provenance de Chine et d’Hong Kong, qu’il transformait ensuite en produits de la marque Cisco, un géant du secteur informatique. Les composants, bien que de seconde main, étaient habilement remaniés pour ressembler à du matériel officiel, avant d’être enrichis de logiciels piratés afin de masquer leur véritable nature.

L’ingéniosité de l’escroc ne s’arrêtait pas là : les produits étaient livrés dans des emballages estampillés Cisco, accompagnés de documentation authentique de l’entreprise. Pour brouiller les pistes, les partenaires commerciaux chinois d’Onur expédiaient les colis à diverses adresses fictives. Un réseau complexe de 19 entreprises frauduleuses, réparties entre le New Jersey et la Floride, ainsi que la vente à travers 15 comptes Amazon et 10 comptes eBay, complétaient cette machination perfide.

Les entreprises étaient attirées par les prix compétitifs proposés par Onur, ignorant la qualité médiocre et la nature frauduleuse des produits. Même l’armée américaine, pourtant garante de normes strictes en matière de sécurité et de fiabilité, s’est laissée berner par ses faux équipements. Le Pentagone a ainsi acquis des produits contrefaits pour ses simulateurs de vol, certains étant même utilisés lors d’exercices de combat réels.

Mais toute supercherie a une fin, et celle d’Onur Askoy n’a pas fait exception. Les militaires ont finalement remarqué des irrégularités dans les composants, déclenchant ainsi une enquête qui a conduit à la saisie de tous ses entrepôts en 2021, et à son arrestation l’année suivante.

Le juge en charge de l’affaire a souligné les conséquences désastreuses de cette fraude, introduisant des milliers d’appareils contrefaits dans la chaîne d’approvisionnement américaine. Mais au-delà des pertes matérielles, c’est la confiance envers les fournisseurs qui a été ébranlée.