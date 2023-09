L'avenir de la sécurité nationale aux États-Unis est inextricablement lié à l'intelligence artificielle (IA). Dans cette ère de transformation technologique rapide, la National Security Agency (NSA) des États-Unis a récemment dévoilé un centre de sécurité dédié à l'IA. Cette annonce a été faite par le directeur de la NSA, Paul Nakasone, qui a souligné l'importance critique de maintenir un avantage dans le développement de l'IA, tout en reconnaissant que cet avantage ne peut pas être considéré comme acquis.

Selon Nakasone, les États-Unis jouissent actuellement d'un leadership en matière d'IA. Cependant, il est conscient que cette position est vulnérable et que la Chine représente une menace croissante dans le domaine de l'IA. Cette préoccupation découle du fait que l'IA est devenue un pilier essentiel de la sécurité nationale, touchant des domaines diplomatiques, technologiques et économiques.

Le centre de sécurité de l'IA nouvellement créé aura pour mission de superviser le développement et l'intégration des capacités d'IA au sein des services de défense et de renseignement américains. Il sera intégré à l'actuel centre de collaboration en matière de cybersécurité de la NSA, consolidant ainsi les efforts visant à promouvoir l'adoption sécurisée de nouvelles technologies d'IA dans le secteur de la sécurité nationale et de la défense.

Nakasone estime que l'IA sera de plus en plus cruciale pour la sécurité nationale, car elle joue un rôle essentiel dans l'automatisation de l'analyse des menaces. Cependant, il souligne que, malgré l'utilisation de l'IA pour faciliter cette analyse, les décisions finales continueront d'être prises par des êtres humains.

En outre, le directeur de la NSA insiste sur la nécessité de comprendre les vulnérabilités de l'IA et les menaces potentielles liées à l'ingérence étrangère dans ces systèmes. Il met l'accent sur la sécurité de l'IA, en soulignant l'importance de protéger les innovations américaines dans ce domaine.