L'Iran et les États-Unis s'entendent sur un mémorandum nucléaire, la validation de Trump attendue

Les négociateurs américains et iraniens ont conclu un accord de principe sur un mémorandum d’entente (MOU) de 60 jours portant sur le programme nucléaire de Téhéran et la réouverture du détroit d’Ormuz, a révélé Axios ce jeudi 28 mai 2026, citant deux responsables américains. Donald Trump, président des États-Unis, n’a pas encore donné son aval définitif, et l’Iran n’a pas officiellement confirmé son acceptation.

Selon ces responsables, les termes du mémorandum étaient en grande partie arrêtés dès mardi. Trump aurait fait savoir aux médiateurs qu’il souhaitait prendre quelques jours pour y réfléchir. Le texte prévoit que la navigation dans le détroit d’Ormuz serait déclarée « sans restriction » — sans péages ni harcèlement — et que l’Iran devrait retirer l’ensemble des mines posées dans le détroit. Téhéran s’engagerait à ne pas chercher à se doter d’une arme nucléaire, tandis que les deux parties négocieraient, dans la fenêtre de 60 jours, les modalités d’élimination des stocks d’uranium hautement enrichi et l’encadrement futur des capacités d’enrichissement iraniennes.

Washington exige des concessions tangibles avant toute levée de sanctions

Washington s’engagerait à discuter d’une levée progressive des sanctions économiques et du déblocage des fonds iraniens gelés à l’étranger — estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le principe retenu par la partie américaine est celui du « relief for performance » : aucune contrepartie financière ne serait accordée avant que l’Iran n’ait effectué des concessions mesurables sur le dossier nucléaire. Le mémorandum inclurait par ailleurs un mécanisme destiné à faciliter l’accès de l’Iran aux biens de première nécessité et à l’aide humanitaire.

Le dossier libanais intégré au mémorandum

Le texte comporterait également une disposition relative à la fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah au Liban — un point sur lequel Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou auraient eu au moins un échange tendu, selon les mêmes sources. Le retrait des forces américaines déployées dans la région resterait conditionné à la conclusion d’un accord final.

Deux incidents ont été signalés dans le détroit d’Ormuz entre forces américaines et iraniennes dans les 48 heures ayant précédé la publication des informations par Axios. Si les négociations devaient établir que l’Iran n’est pas en mesure de tenir ses engagements nucléaires, les responsables américains ont indiqué que toutes les options demeureraient sur la table, y compris militaires. L’approbation formelle de Trump constitue désormais la prochaine étape avant tout lancement effectif de la période de négociation.