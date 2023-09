Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté un démenti à ceux qui affirment que la France a une base militaire au Bénin. Reçu ce dimanche 17 septembre 2023 sur Radio Cotonou, il a laissé entendre qu'il s'agit en fait d'instructeurs de diverses nationalités qui sont au Bénin dans le cadre des exercices de renforcement et capacités des soldats béninois. Selon lui, « il n'y a aucune base militaire française au Bénin ».

« A kandi nous avons des instructeurs français, belges, américains qui viennent renforcer les capacités des nôtres » a indiqué le porte-parole du gouvernement. C’est pourquoi, il a martelé qu’il est formel que le gouvernement n'a « aucun accord de coopération militaire avec la France qui institue une base militaire française au Bénin ». Ensuite en ce qui concerne le navire militaire qui a accosté au Port autonome de Cotonou, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a déclaré que « périodiquement l'armée béninoise avec l'armée française et parfois d'autres comme la Belgique et autres organisent des sessions de renforcement » à travers des « exercices pratiques avec l'armée béninoise et parfois avec d'autres armées de la sous région ».

Le porte-parole du gouvernement, toujours dans le même sens, a indiqué que "dans le cadre de la dernière session de ces exercices, la demande pour que le navire accoste dans les eaux béninoises a été introduite au Ministère de la Défense de notre pays le 07 JUILLET 2023, donc des semaines avant le coup de force au Niger ". Aussi a-t-il souligné qu'en ce moment même, le navire n'est plus là. Ce dernier selon lui "a fini sa mission sauf que ceux qui ont intérêt à l'intoxication, à la manipulation ne sont plus retournés filmer" pour leur dire que "le navire qu'il assimilait à un navire de guerre pour attaquer le Niger n'était plus là ".