Le paysage politique sénégalais connaît des mouvements significatifs à l'approche des élections présidentielles de 2024. Dans une récente déclaration, Amadou Ba, précédemment Premier ministre du pays, a confirmé sa désignation en tant que candidat par la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette nouvelle étape de sa carrière politique, il l'accueille avec une grande humilité et un sens aigu de la responsabilité. Ba a exprimé sa gratitude envers le Président actuel, Macky Sall, qui préside la grande coalition dont Ba est désormais le candidat.

Selon les mots d'Amadou Ba, il est déterminé à suivre la vision de Macky Sall, notamment celle énoncée dans le Plan Sénégal Émergent. C'est une vision ambitieuse qui vise à transformer le Sénégal en une nation plus prospère et moderne. L'engagement de Ba ne se limite pas seulement à la coalition BBY. Dans sa déclaration, il a également fait appel à tous les camarades de l'APR, aux sympathisants et à tous les Sénégalais qui chérissent les valeurs républicaines. Son message est clair : l'unité est nécessaire pour que le Sénégal continue sa marche vers un futur prometteur.

Il convient de noter le contexte dans lequel cette candidature intervient. Le président Macky Sall, qui a été au pouvoir depuis 2012, a récemment clarifié qu'il ne chercherait pas un troisième mandat, mettant fin à des mois d'incertitude et de spéculations. La décision de Sall d'endosser Ba comme le candidat de la coalition souligne l'importance du rôle que Ba est appelé à jouer dans la prochaine phase de la politique sénégalaise.

Cependant, le chemin vers la présidence ne sera pas sans défis pour Amadou Ba. Après des années économiques et politiques tumultueuses, il a la tâche de convaincre les Sénégalais qu'il est le leader qu'il faut. De plus, avec l'anticipation de nouveaux revenus provenant des secteurs pétroliers et gaziers dès 2024, la pression est énorme. Ba devra également naviguer habilement dans un paysage politique où d'autres convoitent la position suprême, suggérant que la course à la présidence sera passionnante et intense.