Le Maroc traverse une période tragique à la suite d’un séisme meurtrier qui a touché le cœur du royaume, causant la mort de plus de 2000 personnes. Face à cette catastrophe, le Sénégal est interpellé par le Khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Dans une communication rendue publique via la cellule Zawiyya Tijaniyya, Serigne Babacar Sy Mansour exprime sa profonde compassion envers les victimes et leurs familles, soulignant l'importance de l'unité et de la solidarité en ces moments douloureux.

Son appel ne se limite pas à des condoléances. En effet, il invite le gouvernement sénégalais à agir concrètement, exhortant les autorités à "ne ménager aucun effort" dans le soutien au Maroc. Plus précisément, le khalife des tidjanes suggère que le Sénégal use de sa diplomatie et de son influence sur la scène internationale. L'objectif est de mobiliser la communauté internationale et les organisations humanitaires. Il s'agit d'une démarche vitale pour apporter l'assistance nécessaire aux victimes et pour accompagner le Maroc dans le processus complexe de reconstruction des régions touchées.

Les paroles de Serigne Babacar Sy Mansour, chargées d'empathie et de solidarité, traduisent le drame que vit le Maroc . "Nos pensées et nos prières vont aux familles des victimes", déclare-t-il, soulignant une fois de plus l'importance de l'entraide et de la fraternité en ces temps de crise. Ces appels sont une illustration éloquente de la solidarité africaine, prête à se manifester dans les moments les plus critiques.