Le président sénégalais, Macky Sall, montre une fois de plus son attachement profond à la culture et à l'identité sénégalaise. Lors du dernier Conseil des ministres, il a exprimé son souhait de voir les langues nationales être davantage valorisées, en recommandant une « pratique régulière » de celles-ci, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Macky Sall a exprimé sa volonté de voir cette mesure se refléter principalement dans les administrations, mais également dans les programmes scolaires et universitaires.

Son objectif est clair : garantir une meilleure maîtrise des "langues nationales codifiées" par tous les Sénégalais, pour renforcer le sentiment d'appartenance et d'identité nationale. Mais ce n'est pas tout. Le président a également invité le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre de la Communication à élaborer des programmes spécifiques d'apprentissage et de vulgarisation des langues nationales. Cette initiative vise à faciliter l'accès et la compréhension de ces langues pour l'ensemble de la population. Les médias jouent un rôle crucial dans ce processus.

C'est pourquoi Macky Sall préconise que la mise en œuvre de cette mesure soit soutenue par les médias, qu'ils soient publics ou privés. Cela permettrait d'accroître la visibilité et la portée de cette initiative. Enfin, le président sénégalais n'a pas manqué de saluer et d'encourager les acteurs et opérateurs en alphabétisation œuvrant sur le terrain. Leur travail acharné contribue grandement à la vulgarisation des langues nationales, un pilier essentiel de l'identité et de la culture sénégalaises.