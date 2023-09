Ce samedi 2 septembre, sur son compte Twitter El Malick Ndiaye, le secrétaire national aux communications du PASTEF a indiqué qu’Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim. C’est le médecin de l’opposant sénégalais qui a transmis l’information à l’ensemble de son entourage. Le leader du PASTEF avait débuté une grève de la faim le 30 juillet dernier pour s’insurger de la cabale politico-judiciaire dont il se dit être victime. Sonko a toujours affirmé que le régime en place veut mettre tout en œuvre pour l’écarter de la course à la présidentielle de 2024.

Après avoir initié sa grève de la faim, l’état de santé de l’homme politique s’est très vite dégradé. Mal en point, il sera hospitalisé le 6 août et transféré en réanimation le 17 du même mois. Les avocats de l’homme de 49 ans n’avaient de cesse de donner de la voix pour interpeller sur l’état de santé de leur client. Ils avaient même affirmé que la vie d’Ousmane Sonko était en péril et qu’il fallait tout faire pour éviter un drame. Selon Ciré Clédor Ly, un des avocats de Sonko, son client n’avait plus de réserves énergétiques et le stock qui restait n’était pas en mesure de le maintenir en vie.

L’avocat a poursuivi en notifiant que l’opposant sénégalais n’avait pas pour objectif de mettre sa vie en danger. Rappelons que certaines personnalités importantes au sein de la société étaient intervenues pour convaincre Ousmane de mettre fin à son projet de grève de la faim. Février 2024 approche à grands pas et le PASTEF est toujours dans l’incertitude. Le parti a été dissout il ya quelques jours et son leader court le risque d’être frappé d’une inéligibilité à cause de ses démêlés avec la justice.