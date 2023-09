En février prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour désigner le nouveau président de la République. Après avoir passé presque 10 ans à la tête du Pays de la Teranga, Macky Sall s’apprête à passer le flambeau. Le scrutin présidentiel qui se profile à l’horizon s’annonce très indécis. Macky Sall a choisi Amadou Ba comme son dauphin et selon certaines indiscrétions, son choix a suscité des gorges chaudes au sein de la coalition au pouvoir. Du côté de l’opposition, les ténors sont également dans les starting-blocks.

Idrissa Seck et Khalifa Sall sont considérés comme de vrais challengers. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF était considéré comme celui qui avait les plus fortes chances de remporter la présidentielle. Cependant, entre temps, le maire de Ziguinchor fut confronté à des démêlés avec la justice. Pour le moment, sa candidature pour l’élection présidentielle est très incertaine. Karim Wade, le fils de l’ex-président Abdoulaye Wade fait partie des personnalités qui ont une grosse cote. Jusqu’à présent, l’ancien ministre des Transports garde le mystère sur ses intentions, mais il ya des pistes qui montrent ses ambitions.

Au niveau du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), les premiers responsables s’accordent à dire que c’est bel et bien Karim Wade qui portera les couleurs du parti. Tout récemment, sur son compte X (anciennement Twitter) Karim Wade a désigné Maguette Sy comme la personnalité qui doit collecter les parrainages pour le candidat du Parti démocratique sénégalais. L’homme de 55 ans a pris le soin de ne pas mentionner le nom du candidat.

Cependant, pour de nombreux internautes et suiveurs de la politique sénégalaise, il ne fait aucun doute que Karim Wade sera candidat. Dans la foulée de l’annonce sur les réseaux sociaux est apparu le #KarimWade2024. Au niveau du PDS, il n’y a plus de mystère. Karim Wade sera celui qui va défendre le projet politique et social du PDS dans 5 mois. En 2013, Karim Wade avait été condamné pour enrichissement illicite avant d’être amnistié en 2016. Depuis lors, il a mené plusieurs initiatives pour redorer son image politique et s’affirmer au sein du PDS.