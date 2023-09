L'opération spéciale d'achat de tous les stocks de soja disponibles enclenchée par la Société d'Investissement et de Promotion de l' Industrie( SIPI-Bénin) depuis le vendredi 14 avril 2023 prend fin ce vendredi 15 septembre 2023 .C'est pourquoi , la SIPI-Bénin a invité " tous les producteurs qui possèdent encore des stocks de soja et qui veulent les céder à le faire au plus tard " ce vendredi au niveau des points de collecte et d'achat ouvert sur toute l'étendue du territoire national. ( Lire le communiqué )