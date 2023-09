Confronté à des démêlés avec la justice, quel sera le sort final d’Ousmane Sonko ? Sera-t-il en mesure de se présenter à la présidentielle de 2024 ? Pour le moment, le doute plane sur une éventuelle participation d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février prochain. Le leader du PASTEF se dit être victime d’une cabale politique qui n’a que pour seul objectif de l’écarter de la course à la présidentielle. L’on se rappelle qu’Ousmane Sonko avait initié une grève de la faim pour dénoncer la machination dont il se dit être victime.

Suite à la dégradation de son état de santé et à de nombreux appels de ses proches et partisans, l’opposant politique suspendra sa grève de la faim le 2 septembre. Au niveau du PASTEF, les premiers responsables estiment qu’il n’y a pas de plan B pour la présidentielle et que Sonko demeure l’unique candidat du parti. Selon les informations du journal Source A, Ousmane Sonko a de fortes chances de retourner en prison dans les jours à venir.

Le journal indique que les autorités sont convaincues du fait que le quadragénaire est de nouveau capable de supporter les conditions de détention. Ainsi donc, tout porte à croire qu’Ousmane Sonko va bientôt retourner à la prison de Sébikotane. Les avocats du leader du PASTEF vont-ils enclencher des mécanismes juridiques pour éviter que leur client retourne en prison ? Nous en saurons certainement plus dans les jours à venir. La question de la succession de Macky Sall est actuellement sur toutes les lèvres. Alors que le président sénégalais a choisi son Premier ministre Amadou Ba comme dauphin, d’autres acteurs politiques affûtent également leurs armes pour briguer la magistrature suprême.

Ousmane Sonko était annoncé comme l’un des grands favoris de la présidentielle au vu de son poids politique et des scores qu’il avait obtenus au cours des présidentielles passées. Avec ses ennuis judiciaires, un grand doute subsiste sur ses chances de participer à la prochaine élection présidentielle. Le temps ne joue pas en sa faveur. Vu l’évolution de la situation de Sonko, son parti va-t-il rester sur sa ligne du "Sonko ou rien" ? les jours et semaines à venir vont nous livrer plus d’éclaircissements.