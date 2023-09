Du 13 janvier au 11 février 2023, la Côte d’ Ivoire accueillera la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can2023) . C’est dans ce cadre que la cérémonie du tirage au sort de ladite compétition est prévue pour le 12 octobre prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire. Après la publication du classement Fifa /Coca Cola du mois de septembre ce jeudi 21 septembre 2023, les différents chapeaux ont été rendus public.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est deuxième dans ce classement FIFA et sera dans le chapeau 1, avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le pays hôte, la Cote d’Ivoire. Quant à la République démocratique du Congo (RDC), elle sera dans le chapeau 3 en compagnie du Cap-Vert, de la Guinée, de la Zambie, de la Guinée Equatoriale et de la Mauritanie. Par contre dans le chapeau 2 , on retrouve l’Afrique du Sud , le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso et le Cameroun. Le chapeau 4 de son côté est composé respectivement de la Guinée-Bissau, de l’Angola, de la Tanzanie, de la Namibie, du Mozambique et de la Gambie. Rappelons que le Bénin n’ a pas pu participer à la Can Côte d’Ivoire 2023 à cause de la défaite des Guépards du Bénin lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Can 2023 à Maputo face aux Mambas du Mozambique.

Composition des différents chapeaux

Pot 1 :

Côte d’Ivoire, Sénégal, Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie.

Pot 2 :

Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud.

Pot 3 :

RD Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée-Équatoriale, Mauritanie.

Pot 4 :

Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique, Gambie.