Du 29 au 31 août 2023, les quinze Guépards et Amazones du Bénin de tir à l’arc ont pris part, au Stade Robert Champroux de Marcory à Abidjan en côte d’Ivoire, à la 13ème édition du Tournoi International des Zones Ouest et Centre d'Afrique de Tir à l'Arc (TIZOCATA). A l'issue de la compétition, le Bénin a terminé à la 2ème place avec 20 médailles dont 2 en Or, 12 en Argent et 6 en Bronze. Quant à la Côte d'Ivoire (pays organisateur de la compétition), elle s’adjuge de la 1ère place avec 26 médailles dont 16 en Or, 6 en Argent et 4 en bronze.

Il faut signaler qu’en marge du TIZOCATA 2023, le Bénin a pris part à la 10ème édition du Grand Prix International de Côté d'Ivoire de tir à l'arc organisée par la Fédération Ivoirienne de tir à l'arc. A l'arrivée, le Bénin décroche 3 médailles en argent. Rappelons que lors de la 12ème édition du Tournoi International des Zones Ouest et Centre d'Afrique de Tir à l'Arc qui a lieu à Cotonou du mercredi 7 au samedi 10 septembre 2022, les archers du Bénin ont décroché 16 médailles (3 en Or, 6 en argent et 7 en argent) et ont occupé la 2ème place. C’est toujours la Côte d’Ivoire qui a dominé en 2022 le tournoi avec 18 médailles dont 10 en Or, 3 en Argent et 5 en bronze.