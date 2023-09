Le choix de poursuivre des études en école de commerce est souvent l'aboutissement d'une réflexion mûrie durant les années lycée. En France, pour ceux désireux d'intégrer une telle école directement après le bac, le concours Sésame s'impose comme une option majeure. Alors, de quoi s'agit-il et comment optimiser ses chances de réussite ?

Qu'est-ce que le concours Sésame ?

Le concours Sésame est un examen commun d'entrée post-bac qui ouvre les portes de plusieurs grandes écoles de commerce et de management en France. Majoritairement prisées par les élèves de terminale, ces écoles recherchent des candidats aptes à réussir une série d'épreuves écrites : logique, maîtrise linguistique, langues étrangères, et culture générale. Grâce à cette palette d'évaluations, les écoles adhérentes ont l'opportunité de dénicher des talents aux profils diversifiés, alignés avec leurs valeurs et leurs ambitions pédagogiques.

L'importance d'une préparation rigoureuse

Face à la compétitivité du concours, une préparation bien structurée est impérative. Les annales et les ouvrages spécialisés offrent une première approche pour se familiariser avec le format des épreuves et s'exercer. Néanmoins, cela peut ne pas suffire.

Pour ceux qui cherchent à maximiser leurs chances, il existe des institutions spécialisées. C'est le cas d'Aurlom qui vous accompagne dans la préparation du concours Sésame. Grâce à l'expertise de professionnels aguerris, cette préparation encadrée offre une approche personnalisée, permettant d'identifier rapidement ses lacunes, de bénéficier de conseils adaptés et d'aborder le jour J avec confiance.

Conclusion

Le concours Sésame est plus qu'un simple examen : il est le sésame vers une formation d'excellence en commerce et management. Sa réussite demande engagement, rigueur et une préparation à la hauteur des enjeux. Que ce soit en autonomie ou accompagné par des spécialistes, l'important est de donner le meilleur de soi pour concrétiser ses ambitions académiques et professionnelles.