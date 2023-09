Ce samedi 23 septembre 2023 restera gravé dans la mémoire collective du Bénin en raison de l'incendie meurtrier qui a éclaté dans un entrepôt d'hydrocarbures à Sèmè-Kraké. Cette tragédie a suscité une vive préoccupation au sein du gouvernement, qui a immédiatement réagi pour prendre en charge les conséquences de cette catastrophe. Une délégation ministérielle composée de quatre ministres s'est rendue au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou dans l'après-midi, où les blessés de l'incendie ont été transférés.

Les ministres de la Santé, des Affaires sociales et de la microfinance, de l'Intérieur et de la sécurité publique, ainsi que de l'Économie et des finances ont exprimé leur solidarité envers les victimes et leurs familles. Selon le ministre de l'Intérieur, Alassane Seidou, le bilan provisoire de l'incident est tragiquement élevé, avec 34 décès, dont deux nourrissons, et 20 blessés. Ces chiffres sont déchirants, et témoignent de la gravité de la tragédie. Parmi les blessés, 20 personnes ont été sévèrement brûlées, présentant des lésions importantes sur plus de 40 % de leur surface corporelle.

Les âges des blessés varient de 12 à 43 ans, et il est à noter que de jeunes enfants figurent parmi eux, comme l'a souligné le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. De son côté, la ministre des Affaires sociales, Véronique Tognifode, a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute psychologique pour accompagner les victimes traumatisées. Une assistance aux victimes sera également déployée pour leur apporter un soutien matériel et financier dans cette période difficile.

Avant même l'arrivée des blessés au CNHU-HKM de Cotonou, l'équipe médicale était déjà en alerte. Dès l'arrivée des ambulances transportant les victimes, des pansements et conditionnements médicaux nécessaires ont été réalisés gratuitement, conformément aux instructions du président de la République. Il y a environ une heure, le porte-parole du gouvernement a réagi à travers un message sur sa page Facebook.

"Drame causé par l'essence de contrebande. Plus de trente morts. Compassion aux familles éplorées. Prompte réaction du Gouvernement qui, sur instructions du Président de la République, est aux côtés des victimes survivantes à travers notamment la prise en charge intégrale des frais à débourser pour les soins. Paix aux âmes des morts, prompt rétablissement aux survivants admis gratuitement en soins intensifs", a écrit le porte-parole du gouvernement béninois.