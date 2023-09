Joe Biden, à l'aube de ses 80 ans, ne peut ignorer les questions qui persistent autour de son âge et de son niveau d'énergie. Pourtant, malgré les critiques persistantes, le président américain a récemment annoncé sa décision de se représenter aux élections de 2024. Cette annonce a été précédée d'une intense campagne axée sur les réussites économiques de son administration, mais les doutes concernant son aptitude physique et mentale continuent de planer. Lors d'un événement de collecte de fonds à New York, aux côtés d'artistes de Broadway, Joe Biden a abordé ouvertement le sujet.

Il a admis que de nombreuses personnes se concentrent sur son âge et a déclaré : « Je le comprends, croyez-moi, je le sais mieux que quiconque ». Ces paroles sont révélatrices de la conscience du président américain quant aux inquiétudes du public concernant sa capacité à diriger le pays. Cependant, pour Joe Biden, son choix de se représenter n'est pas principalement motivé par sa propre ambition ou par la volonté de prouver sa capacité à lutter contre le temps qui passe. Il le justifie en mettant en avant une raison majeure : la défense de la démocratie américaine.

Selon lui, l'ancien président Donald Trump et ses partisans républicains sont engagés dans une mission visant à « détruire la démocratie américaine ». «Je me présente parce que la démocratie est en jeu. Parce qu'en 2024 nous voterons à nouveau sur l'avenir de la démocratie. Que ce soit bien clair: Donald Trump et ses partisans républicains sont décidés à détruire la démocratie américaine», a lancé l'actuel président américain, le démocrate Joe Biden. Pour lui, les élections de 2024 représentent un enjeu crucial pour l'avenir de la nation, et il estime que sa participation est essentielle pour contrer cette menace.

Il est important de noter que Joe Biden pourrait devoir affronter à nouveau Donald Trump, son adversaire de 2020, si ce dernier décide de se présenter. Ce scénario ajouterait une dimension supplémentaire à la course présidentielle et pourrait attiser davantage les tensions autour de la question de l'âge des candidats. En ce qui concerne les sondages, ils ne sont guère encourageants pour Joe Biden. De manière récurrente, une grande majorité d'électeurs estime qu'il est trop vieux pour briguer un second mandat.

Ces chiffres reflètent l'inquiétude du public concernant sa capacité à assumer les responsabilités de la présidence, notamment au vu des défis complexes auxquels les États-Unis sont confrontés, tant sur le plan national qu'international. La décision de Joe Biden de se représenter est donc empreinte de détermination à défendre ce qu'il considère comme l'âme de la nation, malgré les inquiétudes sur son âge.