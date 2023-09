La situation en Ukraine reste tendue, et les récents développements ont mis en lumière les défis auxquels le pays est confronté dans sa lutte contre la Russie. Lors d'une conférence à Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé ses préoccupations quant au ralentissement de l'aide militaire occidentale et aux sanctions imposées à Moscou. Plus important encore, il a reconnu que la Russie stoppait la contre-offensive ukrainienne, en grande partie grâce à sa supériorité aérienne.

La supériorité aérienne de la Russie a eu un impact significatif sur le conflit en cours. Zelensky a souligné que lorsque la Russie contrôle le ciel, elle peut efficacement entraver les mouvements et les opérations de l'armée ukrainienne. Il a déclaré : "Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l'est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive." Une autre source de frustration pour l'Ukraine est le rythme lent auquel les mesures de rétorsion sont mises en œuvre pour contrer l'effort de guerre russe.

Zelensky a exprimé son mécontentement quant à la lenteur des sanctions et à la livraison d'armes occidentales, affirmant que cela entravait la capacité de l'armée ukrainienne à avancer efficacement sur le terrain. Il a déclaré : "Des processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s'agissant des sanctions ou de l'approvisionnement en armes occidentales." Le président ukrainien a insisté sur l'importance d'obtenir des munitions de longue portée, qui permettraient de pilonner les défenses, les arrières et la logistique russes. Selon lui, une arme spécifique a un impact spécifique, et plus elle est puissante et de longue portée, plus la contre-offensive pourrait progresser rapidement.

Cette demande souligne l'importance d'un soutien militaire adéquat de la part des alliés occidentaux. Malgré ces défis, Zelensky a affirmé que la guerre continuait, même si elle ralentissait. Il a souligné que les étapes de la contre-offensive ukrainienne étaient peut-être plus rapides que les nouvelles sanctions imposées à la Russie. Cette déclaration montre la détermination de l'Ukraine à défendre son territoire, mais elle met également en évidence la nécessité d'une réponse plus rapide et plus efficace de la part de la communauté internationale.