Le Ministère de la Défense ukrainien est actuellement en pleine refonte, suite à la nomination récente de Roustem Umerov à sa tête en début de mois. Cette décision a été rapidement suivie par le licenciement de six vice-ministres de la Défense le lundi 18 septembre, sans qu'aucune raison officielle ne soit encore avancée par le gouvernement ukrainien. Cependant, de tels mouvements de personnel sont courants après l'arrivée d'un nouveau ministre, car ils reflètent souvent une volonté de réorienter la politique ou de mettre en œuvre de nouvelles stratégies au sein du ministère.

Parmi les figures éminentes qui ont été relevées de leurs fonctions, on compte Hanna Maliar, une personnalité publique qui avait gagné en notoriété grâce à ses mises à jour régulières sur le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. La semaine dernière, elle a attiré l'attention des médias en annonçant initialement que les forces ukrainiennes avaient repris le contrôle d'un village de l'Est aux forces russes, avant de rectifier son rapport en précisant que l'information était inexacte et que les combats faisaient toujours rage autour du village. Cette série d'événements a suscité des interrogations sur la qualité de l'information disponible au sein du ministère.

Selon les informations relayées par le site d'information Ukrainska Pravda, tous les vice-ministres ont en réalité démissionné de leur propre chef, en réponse à une demande de Roustem Umerov. Il semble donc que ce remaniement ait été envisagé dans un esprit de coopération et de changement, plutôt que comme une mesure punitive. Umerov lui-même a commenté la situation en publiant sur Facebook : « Redémarrage. Nous avons commencé. Nous continuons. Le ministère continue de travailler comme d'habitude ». Cette déclaration suggère que la transition est planifiée et gérée de manière à minimiser les perturbations au sein du ministère.

La nomination de Roustem Umerov à la tête du Ministère de la Défense avait suscité des attentes quant à une éventuelle redéfinition de la politique de défense de l'Ukraine, dans un contexte de conflit prolongé avec la Russie. Avant la nomination du responsable ukrainien, la presse avait largement relayé les informations concernant la corruption dans le rang de l'armée. Cela avait poussé le président Zelensky à limoger tous les responsables régionaux du recrutement militaire.