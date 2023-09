Rupert Murdoch, le milliardaire et magnat des médias, est sur le point de céder le contrôle de son vaste empire médiatique à son fils, Lachlan Murdoch. À l'âge de 92 ans, Rupert Murdoch a pris la décision de passer le relais au sein de Fox Corporation et de News Corp, deux des sociétés les plus influentes dans le monde des médias. Cette transition marque la fin d'une ère pour Rupert Murdoch, qui a joué un rôle majeur dans la scène médiatique internationale pendant des décennies.

Son influence s'est étendue des États-Unis à la Grande-Bretagne, où il a façonné la politique et la culture médiatique. Ses journaux et ses chaînes de télévision ont souvent été critiqués pour avoir favorisé la montée des mouvements populistes, notamment le Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. L'annonce de cette transition a été sobrement diffusée sur Fox News, une chaîne de télévision populaire parmi les conservateurs américains.

Un journaliste de la chaîne a souligné l'empreinte indélébile laissée par Rupert Murdoch sur le paysage médiatique mondial. Cette transition de pouvoir suscite des questions sur l'avenir de ces médias et sur la direction que prendront Fox Corporation et News Corp sous la direction de Lachlan Murdoch. Rupert Murdoch, dans une note adressée à ses collègues de Fox, a évoqué la bataille continue pour la liberté d'expression et la liberté de pensée.

Ces mots rappellent l'engagement de Murdoch envers des médias conservateurs et influents, tout en soulevant des préoccupations quant à l'orientation future de ces sociétés médiatiques. L'histoire de Rupert Murdoch dans le monde des médias restera controversée. Son héritage est marqué par son impact sur la politique et la culture contemporaines, ainsi que par les débats sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique.

Avec cette transition de pouvoir, il appartient désormais à Lachlan Murdoch de guider ces entreprises à travers une nouvelle ère médiatique, tout en relevant les défis posés par un paysage médiatique en constante évolution et les préoccupations croissantes concernant la liberté d'expression.