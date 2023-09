Bernard Arnault, le célèbre milliardaire propriétaire de LVMH, se retrouve actuellement au cœur d'une enquête pour des soupçons de blanchiment d'argent, en lien avec l'oligarque russe Nikolaï Sarkisov. Cette affaire, qui a débuté en France en 2022, prend une dimension de plus en plus complexe et intrigue les enquêteurs de la cellule de renseignement financier de Bercy. Selon les enquêteurs qui estiment que Nikolaï Sarkisov aurait réalisé une plus-value de 2 millions d'euros, la contrepartie d'une opération entre les deux fortunes demeure inconnue.

L'opération immobilière de Bernard Arnault dans la station huppée de Courchevel est l'un des points centraux de cette enquête. Les autorités françaises ont confirmé leur intérêt pour cette affaire le 28 septembre, mettant ainsi en lumière les transactions qui ont eu lieu dans ce cadre prestigieux. Selon les informations disponibles, Nikolaï Sarkisov, un oligarque russe âgé de 55 ans, aurait acquis en 2018 quatorze biens immobiliers à Courchevel pour un montant de 16 millions d'euros.

Cette acquisition aurait été réalisée à travers un montage complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre. La société en nom collectif (SNC) La Flèche apparaît comme l'acquéreur officiel, mais le nom de Nikolaï Sarkisov ne figure pas dans les statuts. Mais en fait l'oligarque russe serait le véritable bénéficiaire selon des sources qui rapportent les informations sur cette affaire. De plus, par le biais de La Flèche, trois autres biens d'une valeur de 2,2 millions d'euros auraient été acquis par l'oligarque russe précisent les mêmes sources.

Ce qui rend cette affaire encore plus mystérieuse, c'est que le vendeur de ces biens immobiliers était la SNC Croix Realty, qui aurait réalisé une plus-value de 1,2 million d'euros. Des investigations ont révélé que le propriétaire de Croix Realty, grâce à un montage de sociétés élaboré, serait en réalité Nikolaï Sarkisov lui-même. Pour financer ces transactions, Bernard Arnault, l'une des personnalités les plus riches au monde et à la tête de l'empire du luxe LVMH, aurait versé la somme impressionnante de 18,3 millions d'euros à Nikolaï Sarkisov.

Ce versement aurait précédé le rachat de l'ensemble des parts de la SNC La Flèche par Bernard Arnault, le désignant ainsi comme le bénéficiaire effectif des biens immobiliers. Les enquêteurs, dans une note de Tracfin citée par Le Monde, ont soulevé des préoccupations quant à la manière dont ces transactions ont été effectuées. Ils estiment que le "changement de bénéficiaire effectif final des acquisitions immobilières" visait à "masquer l'origine exacte des fonds, à complexifier les opérations et l'identification de l'acquéreur réel". Cette complexité apparente traduirait une volonté de dissimuler le véritable bénéficiaire de toutes ces opérations, à savoir Bernard Arnault.

Bernard Arnault, magnat français du luxe, incarne la quintessence de l'entrepreneur moderne. À la tête de LVMH, il a façonné un empire mondial, regroupant des marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Dior et Moët Hennessy. La vision stratégique du milliardaire français a propulsé LVMH au sommet de l'industrie, faisant de lui l'une des personnes les plus riches au monde. Arnault est également reconnu pour son engagement philanthropique, soutenant des causes culturelles et éducatives.