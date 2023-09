Aux USA, Laura Barajas, une mère de famille californienne, a vécu un événement tragique qui a changé sa vie à jamais. Après avoir consommé un tilapia mal cuit qu'elle avait acheté dans un marché à San Jose, Laura a été infectée par la bactérie Vibrio vulnificus. Elle a passé plus d'un mois à l'hôpital, où les médecins ont dû, pour sauver sa vie, procéder à l'amputation de ses quatre membres. Cette bactérie, Vibrio vulnificus, est particulièrement présente dans les eaux chaudes du golfe du Mexique et, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), elle est responsable d'un grand nombre de maladies aux États-Unis.

Le CDC a récemment émis une mise en garde, indiquant que les infections par cette bactérie étaient en augmentation, notamment en raison de la montée des températures de l'eau. Pour éviter la contamination, le CDC recommande de ne pas consommer de fruits de mer crus ou insuffisamment cuits et insiste sur l'importance de l'hygiène des mains après avoir manipulé des produits de la mer. Ces conseils de prévention sont cruciaux, surtout à la lumière des symptômes sévères et des conséquences potentiellement graves de l'infection, comme l'illustre tragiquement le cas de Laura.

En réponse à cette tragédie, l'entourage de Laura a fait preuve de solidarité. Une amie proche, Anna Messina, a créé une campagne GoFundMe pour soutenir Laura et sa famille pendant cette période extrêmement difficile. Elle appelle à la générosité de tous, soulignant que ce qui est arrivé à Laura pourrait arriver à n'importe qui. La situation de Laura Barajas sert de rappel poignant sur les risques liés à la consommation de produits de mer mal cuits et sur l'importance de la prévention.