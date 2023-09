Les tensions entre la Chine et les États-Unis, deux des plus grandes puissances mondiales, se sont intensifiées ces dernières années. Ces tensions sont le fruit d'une combinaison de désaccords commerciaux, de préoccupations concernant les droits de l'homme, de revendications territoriales, notamment en mer de Chine méridionale, et de rivalités technologiques. L'ascension rapide de la Chine en tant que puissance économique et militaire majeure défie le statut traditionnel des États-Unis comme puissance dominante dans la région Asie-Pacifique et au-delà.

De plus, les questions liées à la sécurité, en particulier le soutien des États-Unis à Taïwan et les allégations d'espionnage et de cyberattaques, ajoutent une couche de complexité à cette relation déjà tendue. Les deux nations reconnaissent l'importance de leur interdépendance économique, mais les différends stratégiques et idéologiques continuent d'entraver une coexistence sereine.

La Chine se met également aux sanctions

Traditionnellement, ce sont les États-Unis qui ont utilisé les sanctions économiques comme un outil de politique étrangère pour répondre à des désaccords, à des comportements jugés problématiques ou à des atteintes à leurs intérêts. Mais récemment, dans une inversion de rôle, la Chine a adopté cette stratégie, en ciblant deux géants de l'industrie de la défense américaine, Lockheed Martin et Northrop Grumman.

Le contexte de cette décision est étroitement lié à Taïwan, un territoire insulaire revendiqué par Pékin mais gouverné de manière autonome et ayant des relations solides avec Washington. Les États-Unis, malgré les objections chinoises, ont autorisé la vente d'équipements de détection pour les avions de combat de Taïwan. Cette vente vise à renforcer les capacités défensives taïwanaises, notamment pour détecter les menaces aériennes, les équipements étant fournis par Lockheed Martin.

Un mécontentement affirmé

Face à cette initiative américaine, la Chine a exprimé sa vive opposition. Mao Ning, porte-parole de la diplomatie chinoise, a souligné que les actions des États-Unis étaient perçues comme une violation directe de la souveraineté chinoise et de ses intérêts en matière de sécurité. En réaction, Pékin a décidé de sanctionner les entreprises Lockheed Martin et Northrop Grumman, bien que les détails exacts des sanctions restent non divulgués.

Il est important de noter que Lockheed Martin, au-delà de sa relation avec le dossier taïwanais, entretient des liens économiques avec la Chine, notamment grâce à sa filiale Sikorsky, qui a établi des coentreprises en Chine depuis les années 1980. Par conséquent, les sanctions pourraient avoir des répercussions économiques notables pour l'entreprise. Cette tension intervient dans un contexte de reprise des dialogues entre la Chine et les États-Unis. Plusieurs visites de hauts responsables américains à Pékin ont eu lieu ces derniers mois. Cependant, la question de Taïwan, ainsi que cette nouvelle approche de la Chine utilisant des sanctions, suggèrent que le chemin vers une détente durable reste long et complexe.