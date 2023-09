Plusieurs annonces de loterie pour obtenir des visas pour le Canada font le tour de la toile dans plusieurs pays francophones. Selon ces annonces, il s’agit d’une loterie mise en place par le gouvernement canadien pour gagner plusieurs milliers de visas. Parmi les pays où elles pullulent, sur les réseaux sociaux, figure le Cameroun, la France ou encore la Belgique. Cependant, cette information est fausse d’après l’agence de presse française, AFP, qui a signalé qu’il s’agit d’arnaques. Pour faire cette affirmation, le média a d’abord contacté le ministère canadien de l’immigration et de la citoyenneté qui a confirmé que ces annonces sont erronées.

Des questionnaires demandant des informations personnelles

Comme autres aspects attirant l’attention sur la fausseté de ces annonces, se trouve les informations postées qui ne sont pas précises. En plus de celles-ci, lorsqu’on clique sur les liens partagés, qui ne sont pas officielles, ils renvoient vers des questionnaires demandant des informations à caractère personnel. Ces dernières peuvent être ensuite utilisées pour prendre de l’argent aux utilisateurs. Notons que ce n’est pas la première fois que de telles annonces sont partagées sur les réseaux sociaux. Pour rappel, durant plusieurs années, le gouvernement canadien a demandé aux personnes voulant émigrer au Canada, de faire attention aux annonces de loterie visa publiées sur internet.

En 2013, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) avait souligné qu’il « n'attribue pas de visa par le moyen d'une loterie » et que « toutes les demandes sont évaluées au cas par cas ». Il avait par la suite précisé que seulement les agents de l’immigration au Canada, dans les consulats, les hauts-commissariats et les ambassades, sont habiletés à délivrer un visa. En 2020, plusieurs Français avaient été piégés par des sites frauduleux. Au nombre des victimes, figurait Anne Donguy, victime du site ItsCanadaTime. À l'en croire, le site lui avait demandé plusieurs informations basiques, liées à son e-mail, son adresse ou encore son âge. Très vite, un conseiller avait tenté de la joindre. Les deux discutent et, bonne nouvelle, Anne est éligible au programme d'immigration au Canada. Pour 5.000 euros, ItsCanadaTime peut alors gérer l'ensemble du processus. Malheureusement, rien n’a été fait.