L’influence de la Chine en Afrique ne fait que grandir. La deuxième puissance mondiale initie différentes stratégies afin de bien s’implanter sur un continent qui fait l’objet de nombreuses convoitises. Pendant de nombreuses années, la Chine a misé sur le volet économique afin d’étendre son influence en Afrique. Le pays a exécuté de grands projets aux quatre coins de l’Afrique et son expertise dans le secteur des infrastructures et de la logistique n’est plus à démontrer. Après avoir conquis le cœur du continent sur le plan économique, l’Empire du Milieu met les bouchées doubles pour accroître son impact militaire en Afrique.

Que ce soit en termes d’équipements militaires ou de formations, la Chine ne lésine pas sur les moyens afin de s’imposer comme un partenaire de choix à l’Afrique. À l’image de Saint Cyr en France, l’Académie militaire de l’Armée populaire de libération (APL) à Nankin forme une partie de l’élite militaire en Afrique. Des anciens présidents et actuels dirigeants africains ont été formés à Nanki. On peut citer par exemple Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe), Laurent-Désiré Kabila (RDC), João Bernardo Vieira (Guinée Bissau), Sam Nujoma (Namibie), Jakaya Kikwete (Tanzanie). Dans des pays comme le Mozambique ou l’Ouganda, la Chine a formé la crème de la crème de l’armée ce qui a permis de nouer un solide partenariat stratégique.

Aujourd’hui, avec l’avènement des nombreux défis sécuritaires en Afrique, l’influence de la Chine sur le plan militaire en Afrique ne souffre d’aucun débat. Divers pays font appel à la Chine pour renforcer leurs armées avec du matériel et des formations. L’Académie militaire de l’Armée populaire (APL) joue un grand rôle dans cette politique d’extension de l’influence chinoise en Afrique. Aussi, Norinco, le plus grands fabricant d'armes chinois a pour ambition de s'installer un peu partout en Afrique. L'on se rappelle que la société a ouvert récemment un siège au Sénégal et elle vise le marché d'Afrique de l'ouest. Peut-on dire que dans les années venir, la Chine va se positionner en tant que premier partenaire militaire du continent africain ? Cela va permettre à l’Afrique d’entrevoir de nouvelles perspectives. Cependant, l’Afrique doit profiter de ce genre d’opportunités pour prendre son indépendance vis-à-vis des grandes puissances.

Les dirigeants africains doivent adopter une vision qui va permettre de faire de leur armée nationale des institutions républicaines fonctionnant sur un certain nombre de valeurs et de principes sacrer. Il faut travailler à rendre autonomes les armées africaines sur le plan de la technologie militaire, de la stratégie de guerre et de la formation de ses ressources humaines. L’établissement d’une feuille de route, d’un contrat d’objectif continental sous la supervision des hauts cadres de l’armée et des institutions africaines est une possibilité. Cette approche permettra une mobilisation efficiente des ressources et une meilleure coordination pour le renforcement des capacités des armées africaines.