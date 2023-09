Le monde de l'hôtellerie de luxe a vu son lot de bouleversements en 2023, avec l'annonce tant attendue du classement des 50 meilleurs hôtels par le groupe 50 Best. Parmi les meilleurs hôtels, un nom brille plus que tout autre cette année : l'hôtel Passalacqua à Moltrasio, sur les rives enchantées du lac de Côme en Italie. Il s'agit d'un véritable bijou de charme logé au sein d'une villa du XVIIIe siècle, entourée de jardins en terrasses époustouflants qui s'étirent jusqu'aux eaux cristallines du lac. L'Hôtel Passalacqua, créé par la famille De Santis, parvient à recréer l'intimité et le raffinement d'une résidence privée, offrant ainsi une expérience inoubliable à ses 24 chambres privilégiées. Dans notre présent article, nous allons nous concentrer sur les 10 meilleurs hôtels en 2023.

L'hôtel Passalacqua a réussi à capturer l'imaginaire des voyageurs les plus exigeants en se hissant au sommet du classement, à la première place. Une réalisation exceptionnelle, d'autant plus impressionnante que cet établissement de charme n'a ouvert ses portes qu'il y a à peine un an. Niché au cœur d'une villa du XVIIIe siècle, entouré de jardins en terrasses à couper le souffle qui s'étendent jusqu'aux rives scintillantes du lac, l'hôtel Passalacqua est une véritable oasis de tranquillité.

La famille De Santis a créé cette magnifique propriété de 24 chambres, qui vous transporte dans l'intimité chaleureuse d'une maison privée. Tim Brooke-Webb, à la tête du classement, a félicité chaleureusement l'hôtel pour sa réalisation remarquable, soulignant que cette ascension vers la première place s'était produite à peine deux ans après son ouverture. Un exploit incontestable qui témoigne de l'excellence et de l'engagement de l'établissement envers ses clients. En se penchant sur le top 10 de ce prestigieux classement, on remarque clairement la percée spectaculaire de l'Asie dans l'univers de l'hôtellerie de luxe.

En effet, le continent asiatique compte plusieurs établissements de renom parmi les meilleurs du monde. L'éblouissant Rosewood Hong Kong décroche la deuxième place, une adresse située dans le quartier des arts et du design de Victoria Dockside, offrant une vue panoramique imprenable sur le port. La troisième position est occupée par le Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, un joyau en bord de fleuve qui allie raffinement et confort dans la capitale thaïlandaise. Les amateurs de la métropole hongkongaise seront également ravis de retrouver l'emblématique Upper House à la quatrième place, une référence en matière d'hospitalité contemporaine.

L'Asie continue de briller avec l'Aman Tokyo, qui se hisse à la cinquième place. Un établissement synonyme d'élégance discrète et de sérénité au cœur de la capitale japonaise. La liste des dix premiers comprend également des perles d'autres régions du monde, notamment La Mamounia Marrakech, une oasis de luxe au cœur du Maroc, et le paradisiaque Soneva Fushi Maldives, une destination de rêve pour les amoureux de la mer.

One&Only Mandarina Puerto Vallarta, perché sur les côtes mexicaines, est également à l'honneur, tout comme le Four Seasons Firenze, Florence, une adresse qui incarne le charme de la Toscane. Enfin, le Mandarin Oriental Bangkok, un pilier de l'hôtellerie de luxe depuis des décennies, clôture ce classement de rêve.

Classement des 10 meilleurs hôtels en 2023