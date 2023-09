Le président chinois Xi Jinping brillera par son absence remarquée lors du sommet du G20 qui se tient en Inde cette semaine. Une décision qui ne passe pas inaperçue, alors que les relations bilatérales entre la Chine et l'Inde demeurent plus que glaciales. C'est une première dans l'histoire récente, car jamais un dirigeant chinois n'a manqué une réunion du G20. Le Premier ministre Li Qiang a été désigné pour représenter la Chine lors de cet événement international crucial pour les dirigeants des grandes puissances de ce monde.

Cette décision abrupte a été annoncée par le ministère des Affaires étrangères chinois, laconiquement, à travers une brève déclaration publiée sur son site web. Elle soulève naturellement de nombreuses interrogations quant aux motivations profondes qui ont conduit à cette absence. Le contexte géopolitique tendu entre la Chine et l'Inde est certainement l'une des raisons évidentes de cette décision surprenante. Les relations entre les deux géants asiatiques sont devenues glaciales, en grande partie à cause de leur frontière controversée.

Il y a trois ans, ces tensions ont atteint leur apogée avec un violent affrontement dans la région du Ladakh, qui s'est soldé par des morts. Cette tragédie a laissé des cicatrices profondes et a transformé cette zone montagneuse accidentée en une impasse militaire, chaque camp déployant des dizaines de milliers de militaires, soutenus par une panoplie d'équipements militaires lourds, tels que des chars et des avions de combat. Mais les différends ne se limitent pas seulement à la frontière. Les frictions se sont également intensifiées au niveau du commerce, avec des tensions commerciales grandissantes entre les deux nations.

De plus, l'Inde a renforcé ses liens stratégiques avec les États-Unis, le principal rival de la Chine sur la scène internationale. Cette alliance naissante n'a fait qu'accentuer les méfiances de Pékin envers New Delhi. Un autre signe tangible de la détérioration des relations sino-indiennes a été l'expulsion mutuelle de journalistes. Le G20, ou Groupe des Vingt, est une assemblée internationale regroupant les principales économies mondiales.

Composé de 19 pays et de l'Union européenne, il se réunit régulièrement pour discuter des enjeux économiques mondiaux. Ce forum permet aux dirigeants politiques et aux décideurs économiques de collaborer sur des questions telles que la croissance économique, le commerce international, la régulation financière et la lutte contre le changement climatique.