Nucléaire en Afrique: la Russie veut aider à construire une centrale dans ce pays

Le Mali et la Russie entament des pourparlers concernant la mise en place de centrales nucléaires et solaires, dans le but de diversifier le mix énergétique du pays. Cette démarche ambitieuse a été révélée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors de sa visite à Moscou et de ses rencontres avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 28 février dernier.

Selon les déclarations du ministre malien, il est envisagé de construire des centrales nucléaires à moyen terme pour répondre aux besoins croissants en énergie du Mali. Cependant, dans un premier temps, le pays compte mettre en place deux centrales solaires pour pallier ses besoins énergétiques immédiats. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé en octobre entre le géant nucléaire russe Rosatom et le Mali, visant à coopérer dans le domaine de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Outre les aspects énergétiques, le Mali cherche également à renforcer ses relations économiques avec la Russie. Le ministre Diop exprime le souhait d’aligner la coopération économique avec le niveau des bonnes relations politiques existantes, et même de les élever au niveau de la coopération militaire et sécuritaire. Cette vision illustre la volonté du Mali de créer un partenariat solide et mutuellement bénéfique avec la Russie.

Dans cette optique, une délégation russe est attendue au Mali dès la semaine prochaine pour discuter des modalités de mise en œuvre des projets communs. Cette rencontre pourrait marquer le début d’une collaboration fructueuse entre les deux nations, non seulement dans le domaine de l’énergie, mais également dans d’autres secteurs économiques et sécuritaires.

Le Mali, confronté à des défis énergétiques et économiques, voit dans ce partenariat avec la Russie une opportunité de développement et de renforcement de ses capacités nationales. La diversification de ses sources d’énergie et le renforcement de ses relations économiques internationales pourraient contribuer à la croissance et à la stabilité du pays dans les années à venir.