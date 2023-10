La ville de Cotonou accueillera du 11 au 14 octobre prochain, le 43ème Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (Aimf). C’est du moins autour de ce sujet que les autorités de la capitale économique du Bénin ont convié les hommes des médias dans la matinée de ce vendredi 29 septembre. Ce fut l’occasion, pour la Mairie ainsi que pour l’Association Nationales des Communes du Bénin (Ancb) de faire le point de l’organisation et de décliner également les grands axes autour desquels tourneront les travaux.

Représentant le patron de l’hôtel de ville de Cotonou, le Deuxième-Adjoint au Maire, Gatien Sèdami Adjaboni a dans un premier temps exprimé toute la joie de l’administration communale d’accueillir un événement d’une telle portée. Il a par la suite fait savoir qu’au-delà de la ville, c’est tout le peuple béninois ainsi que son gouvernement qui sont honorés. Aussi, l’administration communale met-elle les bouchées doubles pour « offrir un événement digne de la nouvelle gouvernance du Bénin à tous les participants ».

Selon Gatien Sèdami Adjaboni, trois thématiques seront essentiellement abordées au cours de cette rencontre. Il s’agit de : « la diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation ; du renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et enfin de l’Art et les Cultures Urbaines au services du développement de nos territoires ». On retient essentiellement que le 43ème Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (Aimf) sera un événement d’échange et d’approfondissement de la coopération décentralisée pour des partenariats entre les villes dont les connexions ont une dimension économique et sociale forte. Au total, plus de 300 délégués sont attendus.

Pour Franck Kinninvo, personne ressource auprès du comité d’organisation, l’événement que s’apprête à accueillir Cotonou est pour les villes francophones ce que représente l’Assemblée Générale des Nations Unies pour les pays. Les animateurs de cette conférence de presse ont fait savoir que cette rencontre peut permettre de trouver des portes de sorties entre collectivités locales dans ce contexte de crise diplomatique entre pays. A cet effet, la présence effective des pays du sahel frappés par le terrorisme et les coup d’État est annoncée.

Plusieurs personnalités sont annoncées à ce 43ème Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (Aimf). Le directeur exécutif de l’Association Nationale des Communes du Bénin (Ancb), Sègla Lihoussou a pour sa part mis l’accent sur les retombées positives de ces assises pour les communes du Bénin. Il a notamment fait savoir que toutes les 77 communes du Bénin participeront ainsi que quelques associations départementales. Les communes dirigées par les femmes maires sont également inscrites à la rencontre grâce à l’Ancb. Il s’agit des communes de Kétou, de Toffo et de Kandi qui sont des membres associés et bénéficient ainsi du soutien de l’Aimf. Rappelons que l’association est crée depuis 1979 et a pour mission : de fédérer des énergies, promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d'une urbanité plus respectueuse de l'Homme, de l'environnement et du vivant, porter collectivement des projets qui dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l'égalité femmes-hommes, à la diversité.