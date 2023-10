Publicité

La dynamique économique de l'Afrique est en pleine évolution, comme le démontrent les récentes prévisions du Fonds Monétaire International (FMI). Alors que le Nigeria et l'Égypte ont dominé le classement des économies africaines, un autre pays s'apprête à les dépasser en 2024 en reprenant une place qu'elle avait déjà occupée. Mais la véritable histoire est plus complexe que ce simple changement de positions.

Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), l'Afrique du Sud est sur le point de surpasser brièvement le Nigeria et l'Égypte en tant que première économie du continent l'année prochaine. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud devrait atteindre 401 milliards de dollars en 2024, dépassant ainsi le Nigeria avec 395 milliards de dollars et l'Égypte avec 358 milliards. Cependant, cette position de leader sera éphémère puisque le Nigeria reprendra la première place en 2025, et l'Afrique du Sud sera reléguée à la troisième position derrière l'Égypte en 2026.

Plombé par une baisse de production pétrolière

La situation économique du Nigeria a été plus performante que celle de l'Afrique du Sud depuis 2018. Cependant, la baisse de la production pétrolière, l'inflation galopante et la dépréciation de la naira ont récemment affaibli l'économie nigériane. Pourtant, sous la direction de Bola Tinubu, président du Nigeria depuis fin mai, des changements politiques majeurs ont été initiés pour redresser les finances du pays. Bien que ces mesures puissent causer des difficultés initiales, elles sont censées rapporter des dividends à l'avenir, avec une prévision de croissance du PIB de 3,1% en 2024.

De son côté, l'Égypte fait face à ses propres défis économiques. La monnaie égyptienne, la livre, a été dévaluée trois fois depuis 2022, perdant presque la moitié de sa valeur face au dollar. Pourtant, le gouvernement égyptien a conclu un accord avec le FMI pour un prêt de 3 milliards de dollars, qui dépend de la mise en place d'un taux de change plus flexible. La réussite de cette mise en œuvre pourrait ouvrir la voie à des investissements majeurs du Golfe et à une croissance économique de 5% ou plus à partir de 2026.

Une prévision optimiste

Quant à l'Afrique du Sud, sa monnaie, le rand sud-africain est une monnaie à taux de change flottant qui a perdu environ 10% de sa valeur face au dollar cette année en raison de préoccupations économiques nationales. Cependant, si l'Afrique du Sud parvient à améliorer la situation énergétique et à mettre en œuvre d'autres réformes, le FMI prévoit une expansion économique entre 2,5% et 3% au-delà des prévisions actuelles.

En conclusion, bien que l'Afrique du Sud soit sur le point de prendre brièvement la première place en tant que plus grande économie du continent, le Nigeria et l'Égypte ne sont pas loin derrière. Les dynamiques économiques changeantes dans ces pays soulignent l'importance des politiques et des réformes pour le développement durable de leurs économies respectives.