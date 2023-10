L'Afrique, avec son trésor de ressources naturelles, se tourne de plus en plus vers la Russie pour combler ses besoins technologiques. Maxime Rechetnikov, le ministre russe du Développement économique, a mis en lumière l'importance stratégique de l'Afrique. Selon lui, en raison de la rapide urbanisation du continent, il y a une demande croissante pour l'expertise russe, notamment dans les domaines de la construction d'habitations, de routes, de voies ferrées, et d'autres infrastructures essentielles.

Les relations commerciales russo-africaines ne se sont pas seulement renforcées autour de la construction et de la technologie. Vladimir Poutine avait précédemment indiqué que la majorité des échanges entre la Russie et l'Afrique étaient dominés par des machines, des équipements, ainsi que des produits chimiques et agro-alimentaires, mais aussi des équipements militaires et de l'armement. Cette diversité montre à quel point les relations économiques entre les deux parties sont variées et interdépendantes.

De nouveaux sommets avec 5 pays qui dominent

En 2023, la collaboration économique entre la Russie et l'Afrique a atteint de nouveaux sommets. Sur la période de janvier à septembre, les échanges commerciaux ont augmenté de 43,5%, s'élevant à 15,5 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, en 2022, les échanges annuels totalisaient 18 milliards de dollars, indiquant une croissance considérable en seulement huit mois.

La place prépondérante de l'Égypte en tant que principal partenaire commercial de la Russie en Afrique est à souligner. Derrière elle, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye complètent le top cinq des pays africains ayant les échanges les plus intenses avec la Russie. Ces collaborations montrent que les intérêts économiques et stratégiques de la Russie sur le continent sont bien répartis.

De nouveaux types de partenariats égalements évoqués

En raison des tensions croissantes entre la Russie et l'Europe, notamment à cause de la crise ukrainienne, le nombre de touristes russes en Europe a chuté de 84% en 2022. En réponse, la Russie se tourne vers de nouvelles destinations pour ses citoyens, l'Afrique en tête, attirant par sa diversité culturelle et naturelle. Des collaborations, notamment des accords de suppression de visas, se mettent en place avec des pays africains comme l’Égypte et le Kenya. Toutefois, cette transition pose des défis aux pays africains, qui doivent adapter leurs infrastructures et services. Pendant ce temps, des pays européens, comme la Lettonie et la Finlande, sont contraints de réorienter leurs stratégies touristiques face à cette diminution des visiteurs russes.