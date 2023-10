Publicité

La famille royale milliardaire du Maroc a récemment enregistré des gains substantiels grâce à sa participation dans Attijariwafa Bank. Selon les données de Billionaires.Africa, la valeur marchande de leur participation a augmenté de plus de 240 millions de dollars en seulement 11 jours. Cette montée en valeur est attribuée à l'intérêt croissant des investisseurs de valeur qui ont acquis des parts dans la principale société de services financiers du pays.

Attijariwafa Bank, la plus grande banque du Maroc et la cinquième en Afrique, est une institution financière multinationale basée à Rabat, avec plus d'un siècle d'expérience et une présence dans 25 pays. Elle sert un vaste éventail de clients, allant des particuliers aux entreprises, en passant par les professionnels et les institutions. La famille royale alaouite du Maroc détient une participation significative de 46,5 % dans le groupe de services financiers via la Société nationale d'investissement (Al Mada), une société de capital-investissement active dans des secteurs clés de l'économie africaine.

Au cours des 11 derniers jours, les actions d'Attijariwafa Bank ont enregistré une augmentation de 5,55 %, passant de 447,20 dirhams (43,571 dollars) le 4 octobre à 472 dirhams (45,988 dollars) au moment de la rédaction de cet article. Cette hausse a entraîné d'importants bénéfices pour les actionnaires, notamment la famille royale.En conséquence de cette hausse du cours de l'action, la valeur marchande de la participation de la famille royale a augmenté de 2,48 milliards de dirhams (241,95 millions de dollars), passant ainsi de 44,78 milliards de dirhams (4,36 milliards de dollars) le 4 octobre à 47,26 milliards de dirhams (4,60 milliards de dollars) au moment de la rédaction de cet article.

Pour rappel, il y a quelques jours nous vous annoncions dans un précédent article que la Chine s’alliait à la famille royale d’un pays africain pour un projet de 2 milliards $. "La famille royale marocaine, à travers sa holding Al Mada, s'engage dans une entreprise stratégique d'une envergure de 2 milliards de dollars, en partenariat avec la société chinoise CNGR Advanced Material Co. Cette collaboration vise à créer une base industrielle au Maroc, plus précisément sur le site de Jorf Lasfar, dans le but de produire des composants essentiels pour les batteries, notamment pour les véhicules électriques", avons nous écrit dans notre précédent article.